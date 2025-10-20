La sorpresa de una familia estadounidense tras mudarse a Málaga y conocer su estilo de vida: "Como debería ser"

La cifra de personas extranjeras que deciden dejar su país natal y mudarse a Málaga no para de crecer cada año en la provincia, con un aumento en el último año de 10.065 nuevas personas venidas de todos los rincones del planeta. Esto sitúa el dato de foráneos residentes en el territorio malagueño en 345.176, según el Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística. Así, son cada vez más los ciudadanos que deciden trasladarse al territorio malagueño por su clima, ambiente, cultura, gastronomía y seguridad.

Es lo que les sucedió a Marae y su marido Roger, que decidieron dejar Estados Unidos y trasladarse a Málaga junto a sus dos hijos movidos por la falta de control de armas de su país y la calidad de vida de Málaga. Así lo han explicado al diario 'Newsweek', en el que han asegurado que la vida en la Costa del Sol es "como debería ser".

Marae, de 35 años, y Roger Torrelier, de 40, amaban viajar, lo que les ha hecho residir en más de siete estados, incluidos Hawái, California, Texas, Florida, Montana y Alaska. Siempre habían deseado vivir en el extranjero, pero nunca habían terminado de dar el paso. Hasta que su hijo se acercó a la edad escolar. Ahí, lo tuvieron claro.

Esta familia de EEUU que se ha mudado a Málaga asegura que su estrés se ha eliminado

"Sabíamos que no queríamos quedarnos. No quería preocuparme de que fuera a la escuela y no regresara", ha relatado Marae sobre la falta de control de armas en Estados Unidos, que le hacía sentir temor de que sus hijos se pudieran ver en peligro ante la proliferación en el país de incidentes armados en las escuelas.

Así, emprendieron su nueva vida en Málaga, donde residen actualmente y aseguran que es su lugar en el mundo al haber dejado de estar en modo "lucha o huida" para disfrutar con tranquilidad de su entorno y su gente.

La familia estadounidense alaba la seguridad de Málaga

"Me siento mucho más tranquila, y no se trata solo de la seguridad, sino de la vida en general con niños pequeños", ha señalado la joven. Además, ha recalcado que en su país de origen sentía que las familias con niños eran tratadas como una carga en los espacios públicos: "Nos hemos encontrado con lugares que, incluso, rechazan a los niños. Mientras que en Europa y Asia los niños son bien recibidos prácticamente en todas partes".

De igual modo, ha continuado diciendo: "Cuando mi bebé llora, no tengo miedo de que un extraño venga a quejarse porque está haciendo ruido. En cambio, se acercan para ver cómo pueden ayudar". Por ello, ha asegurado que la vida en Málaga es "como debe ser", con tranquilidad, vida social, empatía y cercanía. "Nunca voy a dejar de hablar de esto, porque hemos estado fuera de Estados Unidos por menos de un año y mis niveles de estrés han disminuido en un 80%", ha comentado.

"Los parques infantiles tienen cafeterías para tomar un café, comer o beber algo mientras los niños juegan", ha señalado la mujer, que ha afirmado que la gente interactúa con los niños "con amabilidad". "Los vecinos los conocen y preguntan por ellos", ha añadido. Todo ello ha hecho que la aceptación y adaptación que siente en Málaga nunca la había vivido en ningún otro territorio, ni siquiera en Estados Unidos.

Los precios de Málaga, otro de los puntos a favor para esta familia de EEUU

A estos aspectos positivos se suman los beneficios económicos que la mujer ha afirmado que existen en Málaga en comparación con Estados Unidos: "Los niños tienen tarifas preferenciales o gratuitas en el transporte público, los museos, los parques de atracciones y las actividades son muy asequibles".

"Las escuelas son seguras, y las cotizaciones sociales y los impuestos cubren el cuidado infantil y las necesidades médicas, así que nunca me estreso si mis hijos están enfermos", ha continuado diciendo. Por ello, ha aconsejado a quienes se planteen seguir sus pasos y trasladarse a Málaga que no lo dudan porque, desde que se mudaron a la provincia, siente que "la vida tiene sentido".