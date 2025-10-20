Los suelos para más de la mitad de las VPO de las tecnocasas están ya en manos de las promotoras

Los suelos para más de la mitad de las VPO que estaban incluidas en el fallido plan de las tecnocasas están ya en manos de las promotoras que desarrollarán finalmente estas promociones, que permanecieron casi dos décadas estancadas a la espera de que despegase el convenio que prometía regenerar el Centro de Málaga e impulsar una importante bolsa de viviendas para jóvenes.

Ese convenio ya es historia tras su extinción en 2019, el consecuente reparto de las fincas entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, junto a uno de los aspectos fundamentales, la subasta de los suelos por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) como fórmula para reactivar su desarrollo.

En relación a esto último, y siguiendo la liquidación del convenio de las tecnocasas, en la actualidad se han adjudicado ya a promotores privados las fincas en las que, en total, se prevé la construcción de 169 VPO, esto es, más de la mitad de las 292 viviendas protegidas previstas en los terrenos de las tecnocasas.

Una de las promociones estrella es la que va a desarrollar Lagoom Living en Lagunillas, con un total de 109 viviendas protegidas en alquiler en dos fases. La primera fase, para 84 VPO, arrancó la semana pasada con la demolición de edificaciones ruinosas que aún se mantenían en pie, lo que permitirá despejar las parcelas para comenzar la construcción.

La promotora entregará las viviendas en 2028, con unos alquileres que oscilarán entre los 350 y los 550 euros.

Lagoom Living se hizo con otra conocida parcela de las tecnocasas, la de la calle Gigantes, un solar donde el Ayuntamiento de Málaga llegó a proyectar la construcción de un centro urbano de distribución «ecológico», que pretendía ser un punto logístico para ordenar el reparto de mercancías con vehículos eléctricos, sacando así los camiones del Centro histórico.

Ese proyecto nunca llegó a ver la luz y la Junta terminó por subastar el suelo, que acabo siendo adquirido por la promotora sueca. Finalmente se construirán 45 viviendas protegidas con 1, 2 y 3 dormitorios, junto con plazas de aparcamiento.

A estas dos promociones, las más definidas, se suman las seis viviendas que se construirán en la calle Ermitaño 21 y 23, las dos de Viento 13 y las siete que se construirán en la calle Ollerías 30, que también están ya adjudicadas.

En trámite

Por otro lado, hay un paquete de viviendas que están incorporadas a la oferta pública de 2025 y que están actualmente en estudio de las ofertas presentadas.

En total son 15 viviendas protegidas, que se reparten entre las tres VPO de la calle Álvarez 16, otras tres en Álvarez 18, cuatro VPO en Alta 18 y cinco en Dos Aceras 9. A estas se sumarán otras 38 VPO cuyos proyectos están pendientes de incorporar a la oferta pública.

De estas, en el caso de Gaona 6, Pasaje Meléndez 4 y Ermitaño 9, con dos, tres y tres VPO respectivamente, deberán volver a salir a subasta. Por otro lado, están pendientes de adecuación del proyecto así como de completar trámites urbanísticos Rosal Blanco 5 (dos VPO), Rosal Blanco 9 (dos VPO), Rosal Blanco/Corralón de las Tres Puertas (diez VPO), Ana Bernal 3 (diez VPO) y Lagunillas 36 (seis VPO).

Permutas

Hay que contabilizar también otras 70 VPO que están pendientes de formalizar una permuta mediante colaboración público-privada, es decir, que las promotoras ‘pagarán’ a AVRA con viviendas construidas, una fórmula que ya ha empleado el Ayuntamiento de Málaga con las 13 parcelas para vivienda protegida de Cortijo Merino y Distrito Zeta, por las que recibirán 147 viviendas terminadas.

Dentro de las permutas de los suelos de las tecnocasas hay que recordar también el acuerdo entre AVRA y el Ayuntamiento de Málaga para la construcción de la nueva Casa Hermandad del Cautivo en La Trinidad. En este acuerdo se incluyen las parcelas Rosal Blanco 8 y 10, donde se prevé una futura ampliación del Museo Jorge Rando.

Para equipamiento

Siguen pendientes de adquisición por parte del Ayuntamiento de Málaga una serie de parcelas de AVRA que estarán destinadas a equipamientos. Aquí se incluyen algunos proyectos pendientes como es la casa de Cánovas o el Museo del Vidrio y la Cerámica.

Las parcelas son Lagunillas 20, Parras 5, Nuño Gómez 15, Chinchilla 11, Dos Aceras 23, 25, 27 y 29; Alta 11, Picacho 6, 8 y 12, y Grama 8 y 12.