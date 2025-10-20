Hacer terapia con extraños y un café: la innovadora propuesta de un psicólogo en Málaga

Tomar un café con extraños y hablar sobre salud mental. Ese es el concepto de Café Psicológico Málaga, una innovadora propuesta del psicólogo sanitario Alejandro Zea.

Este profesional malagueño rompe con la imagen tradicional de las consultas frías y sombrías, y apuesta por encuentros al aire libre, en una terraza, donde un grupo de personas comparte sus inquietudes, problemas y reflexiones.

Café Psicológico es un espacio donde “reflexionamos y debatimos sobre temas profundos de psicología y filosofía en un ambiente acogedor, como en los antiguos cafés de antaño”, describe Zea.

Además de crear este espacio de diálogo y crecimiento, el psicólogo también ofrece terapia individual para niños, adolescentes y adultos.

Zea trabaja desde el enfoque de la Terapia Sistémica Breve, un modelo centrado en la persona y su contexto, orientado a obtener resultados de forma eficiente.

“Trabajo para que puedas comprenderte mejor, reducir el malestar y recuperar dirección con tareas concretas entre sesiones. La mayoría de los procesos suelen durar entre 8 y 12 sesiones”, aclara el terapeuta.

Además de la terapia, Café Psicológico Málaga busca fomentar el debate, el crecimiento personal y la conexión entre los participantes, mediante el intercambio de ideas y experiencias.

¿Cómo participar?

Para apuntarte, solo tienes que contactar con Alejandro Zea a través de sus redes sociales, especialmente Instagram o WhatsApp, o mediante los enlaces que facilita el Ayuntamiento de Málaga u otras entidades colaboradoras.

¿Quién puede asistir?

Aunque el proyecto nació con un enfoque hacia la juventud, Café Psicológico está abierto a cualquier persona, sin importar la edad ni otros factores. Es un espacio inclusivo donde todas las voces cuentan.

Las próximas sesiones serán el 22 de noviembre y 13 de diciembre, de 10:00 a 13:30, en el Centro Innosocial Málaga ODS. Y si prefieres un formato más tradicional, Alejandro Zea también ofrece sesiones privadas de terapia online.