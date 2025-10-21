Adif renovará por la madrugada el túnel de la estación Victoria Kent de Málaga con una inversión de 2,8 millones

Adif ha contratado, por 2,8 millones de euros, la renovación del túnel que canaliza el paso de trenes por la estación de Victoria Kent de la capital malagueña. Estas obras se enmarcan en las actuaciones del Gobierno central para mejorar la línea C1 entre Málaga y Fuengirola, una de las más demandadas del país, y el desarrollo de los trabajos se hará por la madrugada para que no afecte a la circulación habitual de los trenes.

La actuación comprende la renovación y refuerzo de partes de la plataforma en la que se tiende la línea ferroviaria que canaliza el túnel (1,9 kilómetros) y de la losa que la cubre, con labores como mejora de drenajes, consolidación de juntas y sellados, limpieza de superficies, reposición del aislamiento y aplicación de barniz antigrafiti, entre otras.

La renovación de esta estructura, tras quince años en servicio, "refuerza su fiabilidad y operatividad, y se suma a las inversiones que Adif impulsa en esta línea, por la que circulan los servicios de Cercanías, y en otros puntos de la red de ferrocarril convencional de la provincia", según informó Adif en un comunicado.

Mejoras en el Cercanías

En la reunión sobre la movilidad en la Costa del Sol del pasado 30 de septiembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentó las propuestas de mejora en las que está trabajando para incrementar la capacidad de la línea C1 de Cercanías en Málaga en un 60% y mejorar su frecuencia en cinco minutos, para que pase de 20 a 15 minutos.

Este estudio, dividido en distintas etapas para que los trabajos se puedan llevar a cabo en el menor plazo posible, ha concluido su primera fase. Entre las actuaciones más inmediatas en marcha, se encuentran la adaptación de cinco apeaderos para operar con trenes de 100 metros (Los Boliches, Carvajal, El Pinillo, Plaza Mayor y Centro Alameda), la remodelación de la estación de Benalmádena para ampliar los andenes a 200 metros y la duplicación de vía entre Aeropuerto y Campamento Benítez.

Duplicar vías

Con este tipo de objetivos en el horizonte, Adif ya ha adjudicado y trabaja en la redacción del proyecto, como fase previa a la licitación de los trabajos, para la mencionada duplicación del tramo de vía única entre el Aeropuerto y Campamento Benítez, que suma 2,8 kilómetros.

Estos casi tres kilómetros de vía doble se sumarían a los 17 kilómetros ya duplicados y conectarán de forma continua 12,7 kilómetros de vía doble entre la Estación Vialia María Zambrano de Málaga capital y La Colina, en Torremolinos, lo que supone casi la mitad de los 30,5 kilómetros que totaliza la línea.

En relación a una segunda fase, se está estudiando la viabilidad de distintas alternativas que permitirán reducir la espera en cinco minutos y aumentar la capacidad en un 60% como mínimo. Para lograr disminuir la cadencia de los trenes a 15 minutos los estudios realizados indican que también será necesaria la duplicación de vía en los tramos Torremolinos–El Pinillo y Benalmádena–Campo de Golf.

A su vez, Adif ha contratado los trabajos para mejorar la infraestructura en las estaciones de Pizarra y Aljaima, de la línea Málaga-Bobadilla, por la que se presta servicio de la línea C-2 de Cercanías entre Málaga y Álora, mediante una renovación de desvíos y vías y la optimización de la electrificación.