Los árboles del Civil se defienden con poesía

Aquí estamos. No somos soldados, somos árboles./ No portamos armas, pero sostenemos el cielo./ No gritamos órdenes, susurramos vida, comienza la poesía.

Desde hace unos días, la voz y los versos de la enfermera Elvira Boya se escuchan bajo las tipuanas del Hospital Civil, en la videopoesía de 42 segundos ‘Los 700 del Civil’, realizada para Youtube por el creador malagueño de contenidos Javier España.

Javier España, en la arboleda del Hospital Civil. / La Opinión

El propósito es concienciar a las autoridades para que no desaparezca la arboleda con cerca de 700 ejemplares, con el fin de dejar espacio para construir el tercer hospital de Málaga, en los terrenos junto al Hospital Civil.

«Soy un fiel defensor de la Naturaleza, paso más tiempo en el Hospital Civil que en mi casa; en agosto escuché hablar de ‘Los 700 del Civil’ y la verdad, si nos quitan la Naturaleza nos quitan la vida», explica Javier España.

El experto malagueño en audiovisual cuenta que padece una enfermedad «grave y crónica», que le obliga a acudir con frecuencia al Civil, así que ha querido poner su grano de arena, para que no talen árboles y se busque otro emplazamiento para el nuevo centro hospitalario.

Vista de la arboleda amenazada, desde el vecino Hospital Materno. / La Opinión

Por ese motivo, y a pesar de que, por su situación no cuenta con medios económicos, hasta el punto de que ha tenido que vender su equipo de trabajo, Javier España explica que pudo grabar la videopoesía con un teléfono móvil y un micrófono.

La protagonista de la grabación es Elvira Boya, la autora del poema ‘Los 700 del Civil’, con quien pudo contactar. «Le mandé por whatsapp uno de mis vídeos y me dijo que estaba encantada de participar; es una maravilla como persona», subraya.

Como detalla, en la tarde del 2 de octubre, durante más de tres horas, grabó en la arboleda el vídeo, y luego, debido a su estado de salud, tardó cerca de una semana en montarlo.

Todo suma

Elvira Boya explica que accedió a protagonizar la grabación con sus versos, porque todo suma. «Javier es un encanto y hace unos trabajos maravillosos», subraya.

Enfermera del Materno desde 2021, esta zamorana y andaluza de adopción confiesa que desde su hospital, «veo un pequeño oasis verde con los colores del otoño y pienso que si, en vez de estos árboles me ponen un mamotreto de cemento, no te imaginas lo que te cambia el paisaje, para mí y para las pacientes ingresadas que tienen su ventana a este lado de la calle».

Elvira Bayo subraya a este diario que no conoce un hospital en España con tantos árboles como el Civil de Málaga, y lamenta que no haya más parcelas en la ciudad para construir el tercer hospital.

Acto vecinal contrario a la tala de los árboles del Hospital Civil. / La Opinión

Por todo ello, cuenta que a ella, que es aficionada a la poesía -aunque escribe «como desahogo» y a título particular- le vino a la cabeza la película de Leónidas el espartano y los 300 que resistían a los persas. De hecho, la poesía original se llamó ‘Los 300 del Civil’, pero luego supo que los árboles que podían ser talados o trasplantados fuera iban a ser más: 700.

Javier España está también muy satisfecho de la experiencia y en particular, de los comentarios que está teniendo en Youtube esta experiencia de versos y árboles. Una defensa de la Naturaleza en 42 segundos.