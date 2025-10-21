Este es el barrio de Málaga que tiene su propio ‘Sacromonte granadino’: con casas cueva ocultas y excavadas en la roca

Málaga tiene su propio 'Sacromonte granadino'. Y lo alberga en uno de los lugares más emblemáticos de toda la capital: El Palo. Se trata del barrio de las Cuevas, un entorno situado en la ladera del monte San Antón, donde se esconden casas cueva similares a las que se pueden encontrar en el territorio granadino, excavadas en la piedra y dentro de la propia montaña.

Así lo ha explicado Keko, el guía turístico que se encuentra tras el perfil 'malagueandotours', que muestra a través de sus vídeos los rincones más emblemáticos o curiosos de la geografía malagueña. Y entre ellos, destacan las casas cueva de El Palo, unas construcciones que tienen su origen en el siglo XVIII, cuando se excavaron estas viviendas en la roca para que residieran en ellas familias humildes de pescadores y agricultores.

En estas casas cueva de Málaga vivían familias sin recursos

En la actualidad, la mayoría ha desaparecido al ser sustituidas por casas mata, pero aún se conservan otras tantas que sus dueños mantienen como un pedazo de la historia viva de Málaga.

"Muchas familias humildes vivieron en cuevas excavadas en la roca, sin agua, sin luz, sin calles asfaltadas ni apenas saneamiento, pero llenas de vida. Agricultores y pescadores convirtieron esas cuevas en su hogar. Con el tiempo, el barrio fue creciendo, con chozas que se construían pegadas a la roca y en condiciones muy duras", ha recalcado el guía.

Casas cueva de El Palo en noviembre de ¡1954 / UMA

Las casas cueva de El Palo, símbolo de lucha en Málaga

Mientras muestra el interior de una de las pocas casas cueva que se mantiene aún en la capital, y que sus dueños utilizan como trastero, el experto ha explicado que los ciudadanos que residían en estas casas cueva vivían en condiciones de marginación y olvido institucional, ya que eran personas sin recursos.

"Durante décadas, Las Cuevas del Palo fue un símbolo de la lucha por la dignidad y los derechos vecinales. En 1983, se derribó el famoso "muro de la vergüenza", que separaba el barrio de una urbanización adinerada y hoy, aunque muchas cuevas ya no existen, el barrio sigue llamándose Las Cuevas, recordando la historia popular de Málaga", ha narrado el profesional sobre estas casas cueva que asegura que "prácticamente nadie conoce".