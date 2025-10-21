Empleo
Cambia el emprendimiento femenino en Málaga: ya no es una vía para salir del paro sino para crecer profesionalmente
Son mujeres autónomas, no desempleadas, que deciden ampliar o diversificar sus negocios. La edad para emprender está entre los 30 y los 45 años
Para las malagueñas, emprender ya no es principalmente una vía a explorar para salir del paro sino el camino para ampliar o diversificar negocios que ya están en marcha. Es la principal conclusión que arroja la última edición del Termómetro del Emprendimiento del IMFE para los primeros seis meses de este año, que pone el foco sobre cómo ha cambiado la situación laboral de las mujeres que deciden convertirse en sus propias jefas.
Este estudio refleja que las mujeres que se lanzan al emprendimiento ya no son desempleadas que buscan una oportunidad laboral por cuenta propia sino que son autónomas que están ampliando sus negocios o que están estudiando cómo adentrarse en otros sectores profesionales.
De la muestra analizada, en el caso de las mujeres el 59,9% de las trabajadoras son autónomas o emprendedoras frente a un 8% que están en paro, un 27,8% que está empleada por cuenta ajena y un 4,3% que es estudiante.
En cuanto a su nivel de estudios, principalmente son universitarias y con estudios de posgrado, principalmente de la rama de Ciencias de la Salud (24,6%), siendo el sector de la Comunicación y el Marketing en el caso de los emprendedores varones. La edad para emprender de las mujeres malagueñas oscila entre los 30 y los 45 años.
Con respecto a las motivaciones que llevan a emprender destaca la satisfacción personal, convertirse en su propia jefa y la oportunidad de negocio, razones compartidas entre mujeres y hombres emprendedores.
Fases de emprendimiento
Las mujeres malagueñas emprendedoras se encuentran principalmente mejorando, ampliando o diversificando la empresa que dirigen. En segundo lugar, otra parte de la muestra se encuentra en una fase inicial, con la empresa recientemente abierta y, en tercer lugar, están en búsqueda activa de financiación.
De hecho, la principal barrera que encuentran las mujeres para emprender son los factores tributarios, burocráticos y financieros.
Sectores
Para el conjunto de la muestra, los encuestados pertenecen principalmente a los sectores de la hostelería en primer lugar, seguido del comercio, las nuevas tecnologías y el turismo.
En el caso de las áreas de actividad donde potencialmente se busca emprender, las nuevas tecnologías adoptan la primera posición, seguido de la hostelería, el turismo y el comercio.
