Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empleo

Cambia el emprendimiento femenino en Málaga: ya no es una vía para salir del paro sino para crecer profesionalmente

Son mujeres autónomas, no desempleadas, que deciden ampliar o diversificar sus negocios. La edad para emprender está entre los 30 y los 45 años

Una Oficina de Empleo en Málaga.

Una Oficina de Empleo en Málaga. / La Opinión

Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Para las malagueñas, emprender ya no es principalmente una vía a explorar para salir del paro sino el camino para ampliar o diversificar negocios que ya están en marcha. Es la principal conclusión que arroja la última edición del Termómetro del Emprendimiento del IMFE para los primeros seis meses de este año, que pone el foco sobre cómo ha cambiado la situación laboral de las mujeres que deciden convertirse en sus propias jefas.

Este estudio refleja que las mujeres que se lanzan al emprendimiento ya no son desempleadas que buscan una oportunidad laboral por cuenta propia sino que son autónomas que están ampliando sus negocios o que están estudiando cómo adentrarse en otros sectores profesionales.

De la muestra analizada, en el caso de las mujeres el 59,9% de las trabajadoras son autónomas o emprendedoras frente a un 8% que están en paro, un 27,8% que está empleada por cuenta ajena y un 4,3% que es estudiante.

En cuanto a su nivel de estudios, principalmente son universitarias y con estudios de posgrado, principalmente de la rama de Ciencias de la Salud (24,6%), siendo el sector de la Comunicación y el Marketing en el caso de los emprendedores varones. La edad para emprender de las mujeres malagueñas oscila entre los 30 y los 45 años.

Presentación del Termómetro del Emprendimiento del IMFE.

Presentación del Termómetro del Emprendimiento del IMFE. / L.O

Con respecto a las motivaciones que llevan a emprender destaca la satisfacción personal, convertirse en su propia jefa y la oportunidad de negocio, razones compartidas entre mujeres y hombres emprendedores.

Fases de emprendimiento

Las mujeres malagueñas emprendedoras se encuentran principalmente mejorando, ampliando o diversificando la empresa que dirigen. En segundo lugar, otra parte de la muestra se encuentra en una fase inicial, con la empresa recientemente abierta y, en tercer lugar, están en búsqueda activa de financiación.

De hecho, la principal barrera que encuentran las mujeres para emprender son los factores tributarios, burocráticos y financieros.

Sectores

Para el conjunto de la muestra, los encuestados pertenecen principalmente a los sectores de la hostelería en primer lugar, seguido del comercio, las nuevas tecnologías y el turismo.

En el caso de las áreas de actividad donde potencialmente se busca emprender, las nuevas tecnologías adoptan la primera posición, seguido de la hostelería, el turismo y el comercio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
  2. Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
  3. ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
  4. Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
  5. Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
  6. Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
  7. Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
  8. Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida

Este es el barrio de Málaga que tiene su propio ‘Sacromonte granadino’: con casas cueva ocultas y excavadas en la roca

Este es el barrio de Málaga que tiene su propio ‘Sacromonte granadino’: con casas cueva ocultas y excavadas en la roca

La unidad de Anestesiología del Hospital Clínico de Málaga recibe el certificado de 'Excelente', el máximo nivel de la ACSA

La unidad de Anestesiología del Hospital Clínico de Málaga recibe el certificado de 'Excelente', el máximo nivel de la ACSA

Cambia el emprendimiento femenino en Málaga: ya no es una vía para salir del paro sino para crecer profesionalmente

Cambia el emprendimiento femenino en Málaga: ya no es una vía para salir del paro sino para crecer profesionalmente

Los supermercados de Maskom se unen a la campaña de otoño de Bancosol para ayudar a las familias vulnerables de Málaga

Los supermercados de Maskom se unen a la campaña de otoño de Bancosol para ayudar a las familias vulnerables de Málaga

El trabajador de un parking de Málaga roba a su empresa tras hacer un alunizaje con el coche de un cliente

El trabajador de un parking de Málaga roba a su empresa tras hacer un alunizaje con el coche de un cliente

¿Cuál es la renta media de los malagueños? Málaga sigue en la parte baja del ranking español pero escala posiciones

¿Cuál es la renta media de los malagueños? Málaga sigue en la parte baja del ranking español pero escala posiciones

El juzgado archiva provisionalmente la denuncia por malos tratos contra Jacobo Florido

El juzgado archiva provisionalmente la denuncia por malos tratos contra Jacobo Florido

El intercambio de casas se consolida en Málaga y crece como alternativa turística

El intercambio de casas se consolida en Málaga y crece como alternativa turística
Tracking Pixel Contents