La controversia sobre el cambio de hora en Málaga: los empresarios se dividen

No existe en Málaga unanimidad en el tejido productivo, acerca de la conveniencia o no de anular los cambios horarios a partir de 2027. Algo más generalizada es la opinión favorable a que el territorio peninsular se reajuste la hora para que coincida con la de Canarias o capitales europeas como Londres o Lisboa, correspondientes al huso horario natural para el meridiano de Greenwich.

Ni siquiera en el campo o en la pesca existe un consenso. Para el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, donde sí que se ha alzado la voz durante años es en el sector ganadero. «Los animales sí que tienen menos rendimiento al ordeñarlos y les afecta el cambio de hora. Pero en la agricultura no ocurre igual. Nosotros tenemos seis horas por convenio y para evitar las horas de más calor en verano lo que hacemos es iniciar nuestra jornada de noche», expresa.

No obstante, el responsable de Relaciones Corporativas de Dcoop, Esteban M. Carneros, considera que acompasar el huso «con los horarios laborales en las faenas del campo sería positivo. Por ejemplo, ahora durante los próximos meses de invierno anochece pronto por la tarde para poder realizar la recolección», reconoce. Y en este sentido también se muestran críticos con el actual horario invernal muchos portavoces del sector del comercio en el seno de la CEM.

Para el presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga-CCA y vocal de la Cámara de Comercio de Málaga, Rodrigo Bocanegra, «todo lo que normalice y equilibre los horarios es bueno para el comercio, ya que el cliente no tiene dudas de la apertura de los establecimientos». Y en relación al periodo invernal agrega: «El estar abierto en horarios de oscuridad no tiene mucho sentido aquí en nuestra provincia, porque estamos acostumbrados a realizar las compras con la luz del sol, ya que aquí es bastante generoso».

No son pocos los países que no aplican el cambio horario. En Europa no lo altera Turquía desde hace menos de una década, pero tampoco emplean esta media Rusia, Islandia o Bielorrusia. Tampoco hacen los dos cambios tradicionales en España y la mayoría de la Unión Europea la mayoría de los países africanos, otros asiáticos como Japón o China, e igualmente son permanentes los horarios en buena parte de la América Latina o América Central. Hasta un estado norteamericano como Arizona lo mantiene fijo todo el año, pese a que sí se cambia en el resto del país. En el segmento turístico, muchos hoteles se ven obligados en la Costa del Sol a alertar a clientes de todos esos países cuando el cambio horario es inminente.

Analizar el ahorro energético

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, ve con buenos ojos que se fije el mismo huso horario de Canarias, que permita unificar todo el país. «Pero en términos de eficiencia energética tenemos muchas dudas. Habría que hacer un análisis en profundidad que demuestre que no existe un ahorro con el sistema actual. Es algo muy importante, fundamentalmente por el ahorro que nos genera el invierno tal y como lo conocemos», manifiesta.

En el sector turístico, agencias de viajes o empresas encargadas del transporte de viajeros tampoco se ponen de acuerdo a la hora de ver conveniente la supresión de los cambios horarios. El presidente del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol, Adolfo Trigueros, incide en esa falta de una «opinión única y específica entre los autónomos y empresarios sobre el fin del cambio de hora en España».

No se ponen de acuerdo ni siquiera en hostelería. Alegan algunos de los empresarios consultados que no es lo mismo la churrería que a diario empieza a servir desayunos a las siete de la mañana o bien justo cuando amanece, que aquel negocio que dispone de terraza y que en verano alarga su jornada hasta más allá de la medianoche.

Trigueros reconoce que la estabilidad horaria en muchas empresas podría mejorar la productividad y el rendimiento de las empresas, pero a la vez habrá establecimientos que arranquen muy temprano y que podrán poner en duda el ahorro energético acarreado por una u otra medida. E igualmente pone sobre la mesa, en pleno debate nacional, la inconveniencia de que pueda adoptarse la decisión de manera individual, no consensuada en el conjunto de toda la Unión Europea.