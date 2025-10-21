Con Málaga pide acabar con el desamparo de menores ante los desahucios y propone un plan de respuesta

El grupo municipal de Con Málaga presentará una moción ante la comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, que se celebrará el próximo jueves, para exigir "una respuesta inmediata y efectiva ante la situación de desamparo que sufren los niños y niñas de familias afectadas por desahucios".

La iniciativa plantea un conjunto de medidas urgentes "para garantizar que ningún menor de la ciudad duerma en la calle y que las familias en situación de emergencia habitacional cuenten con una alternativa digna".

Con Málaga ha detallado en un comunicado que, "según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la provincia de Málaga se producen cuatro desahucios al día, la mayoría en la capital".

"En muchos casos se trata de familias con hijos e hijas menores que cuentan con ingresos, pero no pueden asumir los precios desorbitados de un mercado inmobiliario 'fuera de control'", han indicado desde Con Málaga.

Vulnerar los derechos fundamentales de la infancia

El portavoz municipal del grupo, Nicolás Sguiglia, ha añadido que el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se vulneran derechos fundamentales de la infancia" y ha advertido de que "se están incumpliendo convenciones internacionales de protección del menor. No podemos permitir que haya niños y niñas en nuestra ciudad sin un techo que los ampare".

Así, para hacer frente a esta emergencia, Con Málaga propone un paquete de medidas "urgentes que permitan prevenir y atender de manera integral los procesos de desahucio".

Entre ellas, destaca la necesidad de que el Ayuntamiento "garantice una alternativa habitacional digna a toda familia con menores que se enfrente a una situación de pérdida de vivienda o emergencia habitacional".

Con Málaga propone un paquete de medidas "urgentes que permitan prevenir y atender de manera integral los procesos de desahucio". / Álex Zea

Bolsa municipal de viviendas

Además, el grupo propone la creación de una bolsa municipal de viviendas transitorias, "destinada a ofrecer alojamiento inmediato a quienes se queden sin hogar, y el refuerzo de los servicios de emergencia social, con el objetivo de acompañar "con dignidad" a las familias en un momento tan duro".

De igual modo, Con Málaga reclama "incrementar las ayudas al alquiler, que actualmente no superan los 550 euros, una cifra claramente insuficiente para acceder a una vivienda en el mercado actual", y poner en marcha mecanismos de mediación real entre propietarios e inquilinos, que eviten dejar a las familias "a los pies de los especuladores, rentistas y fondos buitre".

"Queremos un Ayuntamiento presente, que acompañe, que abrace y que cuide a nuestras familias". "Málaga no puede permitir que haya niños durmiendo en la calle mientras la vivienda se convierte en un negocio para unos pocos. Necesitamos una política de vivienda que ponga la vida y los derechos por delante del mercado", ha concluido Sguiglia.