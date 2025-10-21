Los cuatro pilares fundamentales para cualquier reforma: materiales y diseños en tendencia

Renovar una vivienda es mucho más que un cambio estético: es una forma de mejorar la calidad de vida, aportar confort y revalorizar la propiedad. Hoy en día, los materiales para reformas evolucionan constantemente, ofreciendo diseños innovadores y soluciones prácticas que se adaptan a cualquier estilo de hogar.

A continuación, te contamos cuáles son las tendencias más destacadas en azulejos, suelos, baños y cocinas, cuatro pilares fundamentales a la hora de dar un nuevo aire a cualquier espacio.

1. Azulejos cerámicos: el regreso del diseño con personalidad

Los azulejos han dejado de ser un simple revestimiento funcional para convertirse en un recurso decorativo de primer nivel. La cerámica actual apuesta por:

Formatos grandes que reducen juntas y generan una sensación de amplitud.

que reducen juntas y generan una sensación de amplitud. Acabados que imitan piedra, mármol o cemento , ideales para quienes buscan un estilo contemporáneo y sofisticado.

, ideales para quienes buscan un estilo contemporáneo y sofisticado. Colores neutros y cálidos , que permiten combinar fácilmente muebles y accesorios.

, que permiten combinar fácilmente muebles y accesorios. Diseños geométricos y superficies texturizadas , perfectos para aportar dinamismo en paredes de cocina o baños, sin restar elegancia.

, perfectos para aportar dinamismo en paredes de cocina o baños, sin restar elegancia. Pequeños y decorativos, para quienes buscan dar un toque artesanal y diferenciador a cualquier ambiente.

En Molina Caballero saben de la versatilidad de la cerámica y lo imprescindible que resulta una buena elección para cualquier proyecto. Más de 50 años siendo líderes en el sector los coloca como referentes en materiales para tu reforma.

En Molina Caballero saben de la versatilidad de la cerámica / La Opinión

2. Suelos porcelánicos: resistencia y estilo a partes iguales

Si hay un material que se ha consolidado en los últimos años es el porcelánico. Sus ventajas lo hacen casi imbatible:

Alta resistencia al desgaste, golpes y manchas.

al desgaste, golpes y manchas. Variedad estética sin límites : desde imitaciones de madera natural hasta acabados en piedra o cemento.

: desde imitaciones de madera natural hasta acabados en piedra o cemento. Apto tanto para interior como exterior , gracias a su durabilidad.

, gracias a su durabilidad. Fácil mantenimiento y limpieza, una de las características más valoradas en hogares actuales.

Los suelos porcelánicos se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes desean combinar diseño y practicidad. Cada vez son más los hogares que apuestan por los grandes formatos a partir de 80x80cm en adelante.

Dentro de los diseños, el suelo porcelánico efecto madera sigue siendo el preferido de los hogares malagueños, tal y cómo nos indica Molina Caballero.

También destacan las opciones de porcelánicos con tratamientos antibacterianos para zonas de agua o espacios públicos.

En contraposición, los porcelánicos estilo hidráulico de 20x20cm con efecto handmade marcan la diferencia y rompen con la estética sobria y elegante de un gran formato, aportando un toque original y decorativo, pero sin restar calidad en el material.

Azulejos / La Opinión

3. Baños modernos: funcionalidad con un toque spa

El baño ha dejado de ser un espacio secundario para convertirse en un verdadero refugio personal. Las últimas tendencias apuestan por:

Duchas de gran formato y platos extraplanos , que aportan comodidad y accesibilidad.

, que aportan comodidad y accesibilidad. Griferías en acabados especiales como negro mate, oro cepillado o níquel, que marcan estilo.

como negro mate, oro cepillado o níquel, que marcan estilo. Muebles y sanitarios suspendidos , que aportan amplitud visual y facilitan la limpieza.

, que aportan amplitud visual y facilitan la limpieza. Revestimientos cerámicos con efecto natural, que generan una atmósfera relajante, casi de spa.

Hoy los baños buscan ser prácticos, pero sin renunciar a la estética ni al confort.

Baños / La Opinión

4. Cocinas: el corazón de la casa se viste de diseño

La cocina es uno de los espacios más transformados por las nuevas tendencias en reformas. Entre las claves más destacadas encontramos:

Encimeras y revestimientos porcelánicos , que garantizan durabilidad y resistencia al calor.

, que garantizan durabilidad y resistencia al calor. Colores sobrios y elegantes , como los grises, negros o tonos tierra, combinados con maderas claras.

, como los grises, negros o tonos tierra, combinados con maderas claras. Cocinas con isla e integradas , que convierten la cocina en un lugar de encuentro familiar.

, que convierten la cocina en un lugar de encuentro familiar. Formas orgánicas y líneas curvas : Esquinas redondeadas, islas con bordes curvos y superficies suavizadas en lugar de líneas demasiado rectas, con el fin de conseguir una sensación más acogedora.

: Esquinas redondeadas, islas con bordes curvos y superficies suavizadas en lugar de líneas demasiado rectas, con el fin de conseguir una sensación más acogedora. Azulejos decorativos en el frontal de la cocina, para dar un toque de originalidad y personalidad.

en el frontal de la cocina, para dar un toque de originalidad y personalidad. Iluminación LED para cocinas. El juego de luces puede ser la clave en un diseño de cocina de 10. Colócalas en vitrinas, despensas, interiores de muebles, o bajo el mueble alto para iluminar la encimera de forma directa y elegante. Apuesta por sensores de movimiento para una mayor comodidad y limpieza en tu hogar.

La cocina de hoy es práctica, versátil y, sobre todo, un espacio para disfrutar. De la mano de especialistas en el diseño de cocinas a medida, es posible encontrar soluciones prácticas para sacar el máximo partido a tu espacio.

¿Conoces las encimeras de inducción integradas o placas invisibles? Descúbrelas en las exposiciones de Molina Caballero en Málaga o Estepona.

cocinas / La Opinión

La importancia de elegir bien los materiales

A la hora de reformar, seleccionar materiales de calidad es fundamental para garantizar que el resultado sea duradero, estético y funcional. Contar con el asesoramiento de especialistas en cerámica, porcelánico, baños y cocinas puede marcar la diferencia entre una reforma correcta y una reforma excelente.

Molina Caballero te ofrece múltiple opciones en la reforma de tu casa / La Opinión

