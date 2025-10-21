El intercambio de casas se consolida en Málaga y crece como alternativa turística

El intercambio de casas se consolida como una alternativa turística en auge en la provincia de Málaga, que en 2025 ha registrado 86.807 pernoctaciones a través de la plataforma HomeExchange, lo que representa un aumento del 24,94% respecto a 2024. Este modelo de alojamiento colaborativo gana terreno en la capital y municipios de la provincia, donde ya hay más de 1.700 miembros activos dispuestos a intercambiar su vivienda con viajeros de todo el mundo.

Según datos de HomeExchange, Málaga se ha convertido en uno de los destinos preferidos tanto a nivel nacional como internacional dentro del creciente ecosistema de turismo sostenible y económico. Los miembros malagueños han elegido como destinos principales dentro de España a Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. A nivel internacional, sus intercambios se han dirigido a países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda y Estados Unidos.

Por su parte, los viajeros que han visitado la provincia proceden principalmente de esas mismas comunidades autónomas, así como de países europeos como Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania y también de Canadá, confirmando la proyección internacional de Málaga como destino cultural y vacacional.

Andalucía, tercera comunidad en número de usuarios

En el contexto autonómico, Andalucía cuenta con 6.625 miembros registrados en HomeExchange y ha sumado un total de 299.356 pernoctaciones en 2025, lo que supone un crecimiento del 23,63% respecto al año anterior. Estas cifras sitúan a la comunidad como una de las más activas del país en esta modalidad de turismo, favorecida por su clima, patrimonio y oferta de ocio.

El auge del intercambio de casas se nota especialmente en provincias costeras como Málaga, donde el número de viviendas disponibles supera ya el millar de propiedades inscritas en la plataforma, muchas de ellas situadas en la capital, con vistas al mar o en enclaves rurales.

España supera los 1,7 millones de pernoctaciones

A nivel nacional, España ha alcanzado las 1.709.139 pernoctaciones mediante HomeExchange en 2025, lo que representa un impresionante incremento del 38,77% frente a los datos de 2024. Con 39.007 miembros registrados en todo el país, esta plataforma confirma la consolidación del intercambio de casas como tendencia turística al alza, especialmente entre quienes buscan experiencias auténticas, económicas y más sostenibles.

Además, el 70% de los intercambios registrados en 2025 han tenido una duración superior a los 4 días, lo que refuerza el interés de los viajeros por estancias largas y una inmersión más profunda en el destino elegido.