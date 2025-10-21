El Jardín Botánico de Málaga se disfraza de Halloween: estas son las actividades que celebrará, con yincanas y visitas teatralizadas

El Jardín Botánico-Histórico la Concepción de Málaga volverá a disfrazarse un año más de Halloween para ofrecer a sus visitantes una experiencia terrorífica en uno de los entornos más privilegiados de la capital malagueña. Así, este enclave que fue creado en 1855 y ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) tras ser considerado el jardín subtropical mejor conservado de Europa ofrece diversas actividades dedicadas a toda la familia con motivo de la noche más terrorífica del año.

La primera cita que se desarrollará en el jardín malagueño se llevará a cabo este fin de semana a través de una yincana dedicada a toda la familia, en la que los participantes tendrán que superar distintas pruebas para ayudar a "liberar los espíritus malos que andan por el Jardín en estos días de Halloween".

Así lo han señalado desde el propio jardín que, además, ofrecerá un taller de manualidades para los más pequeños y un photocall tematizado, por lo que ha animado a los participantes a acudir con su disfraz más "bonito y terrorífico". Esta actividad se desarrollará tanto este sábado como el domingo a las 10.30 horas, 11.00 horas y 11.30 horas, y tendrá un precio de nueve euros por persona, 6,90 euros la tarifa reducida para menores de 16 años, estudiantes de hasta 26 años, jubilados, pensionistas y familias numerosas.

Para acudir a esta actividad, es necesario reservar con anticipación llamando al teléfono 951 92 61 80 o al 639 91 40 55, donde también se puede enviar un WhatsApp, o por correo electrónico a la dirección infojbotanicomalaga@gmail.com.

Visitas teatralizadas en el Jardín Botánico de Málaga para celebrar Halloween

Pero esta no será la única iniciativa que llevará a cabo el Jardín Botánico con motivo de Halloween, sino que también ofrecerá una serie de visitas teatralizadas el viernes 31 de octubre en las que los asistentes recorrerán el paraje mientras sortean a personajes como Drácula, o la Niña del Exorcista, que se encuentran recorriendo el jardín en busca de la planta "capaz de otorgarle la vida eterna".

Las sesiones para esta experiencia inmersiva se producirán cada media hora a partir de las 19.00 horas y será necesario pagar un precio por persona de 17 euros. También habrá que reservar con anticipación a través de los mismos teléfonos o el correo electrónico que para la yincana familiar.