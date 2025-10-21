Crónicas de la ciudad
El jardín de la hermana Sabina abandona el abandono
Nueve años después de la inauguración de un monolito en memoria de esta monja del Cottolengo, la zona verde deja atrás la orfandad urbanística que la había dejado hecho un secarral.
Como alguna vez hemos comentado, en ocasiones la única oportunidad de que un rincón de Málaga salga del abandono lo da el desarrollo inmobiliario.
Así, lo cierto es que de poco han servido las movilizaciones de protesta de los vecinos del Pasaje Ferrería de Heredia, en El Bulto, de los últimos 15 años.
Ni siquiera, la constatación de que la parcela en cuestión, a veces un depósito de coches abandonados e incendiados, pertenecía una parte a Adif y la otra al Ayuntamiento de Málaga. Tampoco, el compromiso en el pleno de tener la parte municipal en un estado decoroso.
Sin embargo, ha bastado que se instalen las grúas en una parcela adyacente para que, después de 20 años, el Pasaje Ferrería de Heredia deje de parecer un vertedero diario.
Como contamos hace unos días en esta misma sección, el solar empleado como aparcamiento solía estar manga por hombro, en especial la zona próxima a la trasera de las casas del Bulto; el muro del Cottolengo y un ficus junto al gran bloque de los vecinos, bajo el que se arracimaban basuras de todos los pelajes y tamaños.
Pero, desde que llegó la grúa -al menos las dos veces que lo ha pateado esta sección- el pasaje estaba en un estado a años luz del estercolero de siempre.
Lo cierto es que, por fin, se está desbloqueando una situación de abandono y la consiguiente suciedad, que no sólo afectaba al pasaje Ferrería de Heredia, sino a todo el entorno. También a la vecina calle Orfila, donde desde hacía años languidecía el Jardín de la Hermana Sabina.
La superiora del Cottolengo
Esta zona verde se encontraba en un abandono total, y eso que homenajeaba a la hermana Sabina Zamalloa, una religiosa vizcaína, al servicio del Cottolengo, de la que fue su superiora y que falleció en 2013.
Tres años más tarde, en 2016, el Ayuntamiento descubrió un monolito dedicado a esta monja ejemplar. El problema es que el jardín pertenecía a una promotora y no había sido recepcionado por el Consistorio.
Nueve años después del homenaje, la situación por fin se ha desbloqueado y el secarral en el que se había convertido la zona verde ha dado paso a un jardín más organizado, en el que campea ya, asomado a la calle Orfila, un nuevo parque infantil.
Es de esperar que, cuando terminen las obras, regrese al jardín el monolito o al menos el panel de cerámica de la hermana Sabina, ya por fin en un sitio digno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida