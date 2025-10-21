Metro de Málaga: La extensión hacia el Hospital Civil alcanza su etapa más complicada

Las obras de extensión de la línea 2 del metro de Málaga hacia el Hospital Civil han llegado ya al nudo más "crítico" de todo el itinerario de 1,8 kilómetros que habrá que está en ejecución.

Con el inicio de los trabajos en la segunda fase de las tres en las que se divide la actuación, la Consejería de Fomento sigue avanzando en los cortes de tráfico necesarios para despejar la calzada y acometer la excavación. En esta ocasión, es el turno de la calle Santa Elena, que conecta la calle Hilera con la intersección entre Martínez Maldonado y Eugenio Gross, uno de los puntos más complejos de la obra debido al volumen de tráfico diario que circula por aquí.

Se suman estos trabajos a los ya iniciados en la avenida de la Purísima, donde se ha habilitado una gran zona de acopio de maquinaria y materiales, y donde se está construyendo la rampa de acceso al túnel.

Cambios en el tráfico

Desde el eje que conforma la calle Martínez Maldonado en dirección Este–Oeste y viceversa, se establece como itinerario de entrada y salida a través de la calle Monseñor Carrillo Rubio, y de salida la calle Luis Braille, con doble giro a izquierda y derecha en la calle Martínez Maldonado.

Cortes en la calle Santa Elena por el avance de las obras del Metro de Málaga. / Álex Zea

La glorieta de Las Chapas, anteriormente remodelada con una ampliación de su capacidad, servirá para el cambio de sentido y para descongestionar la zona de tráfico a través de la calle Ingeniero de la Torre Acosta en dirección a la calle Hilera.

Además, en el entorno de Santa Elena, se garantizará que la calle Honduras, donde confluyen los tramos 1 y 2 de la prolongación, esté abierta al tráfico en sentido Este a lo largo de la ejecución de las obras. Sin embargo, la calle Tampa estará también ocupada por el recinto de obras, para acopio de maquinaria y materiales. Mientras las calles Prensa y Rafael María de Labra se convertirán en fondos de saco, con entrada únicamente para vehículos autorizados.

Pasos peatonales

Las medidas de preparación del entorno, antes del vallado definitivo de las obras el próximo 21 de octubre, incluyen la habilitación de dos pasos peatonales de más de un metro y medio a través de la calle Santa Elena, en la zona norte junto a Martínez Maldonado y a la altura de la calle Prensa, así como otros itinerarios peatonales por la zona. También se han reubicado las zonas de carga y descarga, así como los aparcamientos de ambulancia, taxis, motos, y se han tenido en cuenta los vados particulares y plazas para personas con movilidad reducida.