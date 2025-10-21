Los Premios Margarita Salas en Málaga abren el encuentro Leadingirls

La quinta edición de los Premios Margarita Salas dio el lunes el pistoletazo de salida a Leadingirls 2025, el encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, para inspirar a jóvenes a elegir su futuro profesional alejado de estereotipos y fomentar vocaciones en disciplinas Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

La jornada inaugural contó con la participación de la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, y tuvo como acto central la entrega de premios Margarita Salas.

En esta quinta edición, celebrada nuevamente en el marco de Leadingirls, la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, puso de manifiesto el papel de esta científica española pionera en el campo de la biología molecular y primera mujer en dirigir el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Este año, el Premio a la Investigadora en Ciencia y Tecnología del Año ha recaído en Lidia Fuentes Cervantes, reconocida por su trayectoria investigadora y su compromiso con la visibilización del talento femenino en el ámbito científico.

Asimismo, el galardón a la mejor iniciativa que fomenta vocaciones Steam entre jóvenes desde entidades ajenas a centros educativos ha sido para MART: Acelerando el Talento Steam; y el premio a la mejor iniciativa desarrollada desde centros educativos ha distinguido el proyecto Steam con Propósito: Ciencia que Cuida, Incluye y Empodera.

Leadingirls 2025 desarrollará hasta el 24 de octubre un completo programa con más de 80 actividades en once espacios del ecosistema del Polo Nacional de Contenidos Digitales, además de itinerarios externos en la Colección Museo Ruso, el Google Safety Engineering Center (GSEC) y 42 Málaga Fundación Telefónica. Más de 2.000 estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional participarán en talleres, charlas y experiencias interactivas protagonizadas por más de 40 empresas y entidades líderes en innovación, tecnología y educación. Entre ellas destacan Google, Iberdrola, Telefónica Tech, Oracle, Vodafone, Xiaomi, ABB y Atos, junto a instituciones como la Universidad de Málaga, la Fundación Princesa de Girona, EVAD, RTVE-In o la Fundación 3 Culturas. Entre las temáticas destacadas de esta edición figuran la inteligencia artificial aplicada al futuro del trabajo y la ciberseguridad.

Leadingirls está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales; ABB e Iberdrola España son booster partners.