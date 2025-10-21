Atlas de Hogares del INE
¿Cuál es la renta media de los malagueños? Málaga sigue en la parte baja del ranking español pero escala posiciones
La provincia presentó 12.950 euros por persona en 2023, un 10,2% más que el año anterior, y ocupa el puesto 14 por la cola, con Rincón como municipio con mayores ingresos
Málaga sigue en la parte baja de la clasificación española por provincias en cuanto a renta neta media anual por persona, aunque sigue escalando posiciones con respecto a ejercicios anteriores. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su 'Atlas de distribución de la renta de los hogares de 2023', la provincia presenta una cantidad de 12.950 euros, con un 10,2% de incremento sobre el año precedente. Málaga aparece ahora en el puesto 14 por la cola en un ranking que lideran, por la parte alta, Guipúzcoa con 19.616 euros de renta, Vizcaya (18.738) y Madrid (18.142 euros). En años anteriores, Málaga figuraba como la séptima provincia con menor renta de España y en el estudio del pasado ejercicio era la undécima, por lo que al menos sigue mejorando su posición en el contexto nacional.
Las 13 provincias con menor renta que Málaga son Almería (11.543 euros), Jaén (11.847 euros), Huelva (12.008), Badajoz (12.068 euros), Alicante (12.313), Cádiz (12.335), Córdoba (12.386), Toledo (12.422), Murcia (12.446), Ciudad Real (12.529), Granada (12.709), Cuenca (12.725), y Cáceres (12.771).
La renta neta media por persona a nivel nacional aumentó un 6,9% en 2023, hasta alcanzar los 15.036 euros.
El estudio del INE ofrece información sobre la renta de las personas y hogares en función de su distribución geográfica a partir de datos de la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias de País Vasco y Navarra. Esta estadística tiene en cuenta los ingresos de cada hogar en función de los habitantes que viven en él, por lo que es ligeramente diferente de la que publica la propia Agencia Tributaria (recogida también hace algunas semanas por este periódico), que aporta datos por contribuyente (es decir, de quienes han presentado declaración de la renta) y solo de las comunidades autónomas del régimen común.
Renta por municipios
Los tres municipios españoles de más de 2.000 habitantes y con mayor renta neta anual media por habitante en 2023 fueron Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 30.524 euros, Matadepera (Barcelona), con 26.720 euros, y Boadilla del Monte (Madrid), con 26.668 euros. Estas tres localidades ya lideraban esta clasificación en los dos años anteriores.
En la provincia de Málaga, los municipios con más renta por habitante son Rincón de la Victoria (15.614), Cartajima (14.460), Benahavís (14.248), Alhaurín de la Torre (14.083), Atajate (13.884), Málaga capital (13.847), Torremolinos (13.845), Benalmádena (13.418) y Marbella (13.384).
Por su parte, los municipios mayores de 2.000 habitantes con menor renta neta anual media fueron Iznalloz (Granada), con 8.399 euros por habitante, El Palmar de Troya (Sevilla), con 8.688 euros, y Huesa (Jaén), con 8.825 euros.
En el caso de la provincia de Málaga, los valores más bajos aparecen en Benamargosa (8.872), Almáchar (8.985), Iznate (9.028), Salaers (9.287), Benamocarra (9.570), El Borge (9.801) y Totalán (9.837), por citar los que no llegan a la cota de los 9.000 euros.
Por localización geográfica destacaron País Vasco, donde el 90,9% de sus municipios estaban entre el 25% con mayor renta de España (por encima de 16.112 euros), y Comunidad Foral de Navarra (con el 69,1%).
En el extremo contrario, destacan Región de Murcia (el 91,1% de sus municipios se situaba entre el 25% con menor renta (menos de 12.505 euros), y Andalucía (con el 82,7%).
Secciones censales
El INE también analiza la distribución de las denominadas rentas muy altas, aquellas que corresponden al 10% de secciones censales de mayor renta y que para 2023 corresponde a las que superaron los 20.435 euros de media.
Las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante muy alta (por encima del último decil) fueron Donostia/San Sebastián (61,7%), Madrid (39,3%) y Barcelona (33,7%).
Por el contrario, Cuenca (0,0%), Pontevedra (1,6%) y Guadalajara (1,7%) presentaron los porcentajes más bajos de secciones censales con rentas muy altas. Málaga capital aparece, en este caso, en el tramo intermedio del raking nacional con un 9,4% de secciones censales en la tipología de rentas muy altas.
Las capitales de provincia que tuvieron mayor porcentaje de secciones con renta neta anual media por habitante muy baja en 2023 (por debajo del primer decil, de 10.606 euros) fueron Melilla (31,8%), Ceuta (30,4%) y Alicante (28,5%). Aquí Málaga capital está en el puesto 11, con un 15,6% de sus secciones censales en las rentadas categorizadas como muy bajas.
