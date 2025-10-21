Los supermercados de Maskom se une a la campaña de otoño de Bancosol para ayudar a las familias vulnerables de Málaga

La cadena malagueña de supermercados Maskom, presidida por Sergio Cuberos, ha anunciado este martes su participación un año más en la campaña solidaria 'La Gran Recogida 2025', organizada por el Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol). La iniciativa se llevará el 7 y 8 de noviembre en toda la red de establecimientos de Maskom, que cuenta con 56 tiendas en la provincia, como parte de su compromiso social con las familias más vulnerables.

La campaña tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a las más de 29.000 personas en situación de vulnerabilidad que Bancosol atiende en la provincia de Málaga. La colaboración de Maskom y sus clientes contribuirá de manera directa a que estas familias puedan acceder a alimentos básicos.

La fórmula de contribución será la donación económica voluntaria cuando el cliente pase por caja, un formato "ágil y eficiente" ya utiizado en las últimas ediciones y que ha demostrado su éxito.

Este formato, introducido para optimizar la logística y la distribución de alimentos, permite a los clientes de Maskom supermercados aportar la cantidad que deseen al pasar por la línea de caja, sin necesidad de manipular productos físicos.

"Para Maskom Supermercados, participar en La Gran Recogida es un pilar fundamental de nuestra política de responsabilidad social corporativa. En un contexto económico que sigue siendo desafiante para muchas familias, es crucial facilitar la donación. El modelo económico en caja demostró ser muy eficiente, permitiendo a Bancosol comprar exactamente lo que necesitan", ha afirmado el gerente de Maskom, Sergio Cuberos.

Dinero que gestionará Bancosol

Todo el dinero recaudado será gestionado íntegramente por el Banco de Alimentos de la Costa del Sol para la compra de alimentos básicos y de primera necesidad, garantizando así que se adquieren los productos más demandados en cada momento (como leche, aceite, y alimentos infantiles).

Alimentos en las instalaciones de Bancosol. / E. P.

Cuberos ha hecho un llamamiento a la solidaridad de sus clientes, "que siempre responden con una generosidad ejemplar". "La involucración de todas personas que forman Maskom Supermercados es total, esperando poder recibir muchas donaciones en caja para las familias necesitadas y atendidas por Bancosol", ha añadido.