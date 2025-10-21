El trabajador de un parking de Málaga roba a su empresa tras hacer un alunizaje con el coche de un cliente

Un empleado de un aparcamiento privado de Málaga ha sido detenido por presuntamente ejecutar un alunizaje en la nave de su empresa con el coche de un cliente para robar el dinero de la caja fuerte. Según ha informado la Comisaría Provincial, el sospechoso, de 37 años, se apoderó de unos 3.000 euros que había en la caja de seguridad y acabó prendiendo fuego al vehículo en las inmediaciones.

El robo se produjo el 31 de agosto en una empresa situada en el polígono Villa Rosa, en el entorno del aeropuerto, dedicada a servicios de recogida, aparcamiento y entrega de vehículos. Los responsables de la misma denunciaron un robo por alunizaje, ya que alguien había empotrado un coche varias veces contra la puerta de acceso de la nave. Las gestiones del Grupo de Robos de Málaga no tardaron en recopilar numerosas imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, que captaron claramente como al autor de los hechos a uno de los trabajadores de la empresa perjudicada.

La versión policial añade que el investigado se había apropiado del vehículo que un cliente había dejado días antes bajo custodia de la empresa en el parking que esta tiene en el aeropuerto. "El sospechoso utilizó este coche en cuestión para forzar, por el procedimiento del alunizaje, la puerta de la nave donde están localizadas las oficinas centrales, sustrayendo íntegramente la caja fuerte. Posteriormente, el intruso se dio a la fuga y abandonó el automóvil en una zona próxima, no sin antes incendiarlo", han explicado antes de añadir que los bomberos localizaron en los asientos traseros la caja fuerte sustraída. Al detenido le constaba una reclamación judicial por otra causa pendiente.