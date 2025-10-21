Una bola de fuego atraviesa Málaga

Una bola de fuego atraveso estos días Málaga tras cruzar el norte de Marruecos. La luminosidad de este fenómeno permitió que fuera visible a más de 500 km de distancia, siendo especialmente destacada en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Huelva.

El fenómeno, que fue analizado por el Dr. José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable del proyecto SMART, indica que este se originó cuando una roca de un asteroide e ingresó a la atmósfera a una velocidad de 67,000 km/h. Este choque tan brusco con el aire causó que la roca se calentara hasta convertirse en una brillante bola de fuego.

El evento comenzó a 82 km de altitud sobre Douar Fej Ennassar (norte de Marruecos), avanzando hacia el noroeste y desintegrándose a 38 km de altitud sobre Douar Leqloue, también en Marruecos. A pesar de su corta duración, la luminosidad fue tan intensa que fue vista en diversas localidades españolas cercanas al área.

El evento fue registrado por las estaciones del proyecto SMART ubicadas en Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada), Sevilla y Mazagón. SMART, que forma parte de la Red SWEMN (Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa), tiene como objetivo monitorizar el cielo en busca de meteoritos y bólidos que atraviesan la atmósfera terrestre, ofreciendo valiosa información sobre el impacto de objetos del Sistema Solar en la Tierra.