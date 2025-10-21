La Universidad de Málaga reconocida por su compromiso con la sostenibilidad social y medioambiental

La Universidad de Málaga (UMA) ha logrado la tercera posición en el Ranking CYD 2025, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Este ranking evalúa el rendimiento de las universidades españolas en función de indicadores clave relacionados con la sostenibilidad social y medioambiental, destacando el compromiso de la UMA con la responsabilidad social y la gestión ambiental.

Según los resultados publicados, la UMA ha superado a otras instituciones destacadas en el ámbito nacional, consolidándose en el tercer lugar. La clasificación refleja los esfuerzos de la universidad en áreas como la inclusión social, la accesibilidad, la eficiencia energética y la reducción de su huella ecológica.

El rector de la UMA, Teodomiro López, expresó su orgullo por este reconocimiento, destacando que la clasificación "es un reflejo del trabajo constante y responsable de toda la comunidad universitaria" y que refuerza el compromiso de la Universidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). López también destacó que muchas de las iniciativas medioambientales implementadas generan ahorros significativos, fortaleciendo, a su vez, la relación de la universidad con la sociedad.

Por su parte, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, enfatizó el compromiso de la UMA con la energía renovable: "Nos sentimos orgullosos de contribuir al cumplimiento de los ODS", afirmó Merino, refiriéndose al ambicioso proyecto de instalar un gran parque fotovoltaico en los edificios de la universidad, con el objetivo de producir toda la energía consumida a partir de fuentes renovables. Este proyecto no solo convierte al campus en un referente de sostenibilidad, sino que también impulsa la investigación en energías renovables, convirtiendo el campus en un laboratorio abierto para la comunidad universitaria.

El Ranking CYD 2025 evaluó a 82 universidades españolas en 36 indicadores agrupados en cinco dimensiones: enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, internacionalización y contribución al desarrollo regional. La UMA ha sobresalido especialmente en la dimensión de sostenibilidad, consolidándose como una de las principales universidades en este ámbito en España.

Este logro refuerza la posición de la Universidad de Málaga como una institución comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo social, alineándose con los objetivos globales de la Agenda 2030.