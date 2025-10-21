Yónatan Muñoz, de La Corta a escribir un libro: "Todo en la vida no son golpes y caídas, sino que también hay levantamientos"

Yónatan Muñoz, antiguo estudiante del IES Carlinda, ha presentado este martes un libro con el título 'Me escribo para no morir', en el que relata su lucha contra la exclusión social y que sirva de ejemplo para otros jóvenes malagueños. Yónatan escribió un relato autobiográfico, en el que desde pequeño tuvo que afrontar el abandono, el desarraigo y la lucha por hallar su lugar en el mundo.

Significado de la obra

Este malagueño se inspiró en sus propias vivencias para dar voz al relato y pretende llegar a todas esas personas que tienen una situación extrema: "Escribí la obra con los sentimientos que llevo adentro, las cargas emocionales y, sobre todo, para explicar que hay muchas personas que en su día a día viven momentos duros. Quiero llegar a todas las personas para que puedan seguir adelante. Todo en la vida no son golpes y caídas, sino que también hay levantamientos. Estas caídas hacen que uno mejore y las circunstancias vayan a mejor".

El significado de la obra para Yónatan es claro y conciso: "Liberar las cargas para poder seguir adelante. Es complicado salir adelante si lo vas arrastrando todo en una mochila, en la que llevas piedras. Cuanto más pesa, más te cuesta llegar a la meta".

'Me escribo para no morir' es la primera obra del malagueño y señaló que "no me lo esperaba. Gracias al instituto me ayudaron a publicarlo y, no me esperaba que tuviera ese éxito entre ellos, familiares y amigos. Me siento orgulloso de que mi obra vaya teniendo repercusión e inspire a muchas personas".

Yónatan quiere que los lectores "se sientan relacionados con cada palabra y cada página que vayan leyendo. Aparte, que les motive a luchar día a día con los problemas a los que se enfrenten y que ellos mismos sean capaces de buscar el significado de la vida y, su propósito".

Nuevos proyectos

El libro contra la exclusión social solo es el principio de una prometedora carrera para Yónatan. El malagueño se encuentra trabajando en otros proyectos: "Tengo otro libro que está en manos de la editorial y, estoy a la espera de saber su respuesta. La temática es fantasía. También, tengo entre manos una marca deportiva, pero sin dejar de lado la escritura. Además, a través de la editorial tengo un blog en el que publico algunas piezas".

El libro se puede adquirir en la página de la editorial y también en diferentes librerías como la Casa del Libro y Luces, con un precio de 12 euros. La presentación de la obra fue este martes, en la Librería Luces.