Estas son las actividades previstas en el ‘Málaga Gourmet Tour’, antesala de la Gala de la Guía Michelin España 2026

El programa de actividades gastroculturales, ‘Málaga Gourmet Tour’, promovido por la Academia Gastronómica de Málaga, arrancará esta semana. Se trata de una iniciativa, con la colaboración de la Diputación, a través de Sabor a Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol; el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y Gusto del Sur, diseñada como antesala cultural y gastronómica de la Gala de la Guía Michelin España 2026, que se celebrará en Málaga el próximo 25 de noviembre.

El presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manuel Tornay; el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano; el concejal de Turismo de Málaga, Jacobo Florido; y la vicepresidenta de Atención al Municipio de la Diputación, María Francisca Caracuel, participaron ayer en la presentación de este programa.

Como explicó Tornay, entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre, Málaga «pondrá en valor su excelencia culinaria, su patrimonio cultural y el talento de sus profesionales a través de tres acciones principales, que buscan «democratizar la alta cocina y acercarla a ciudadanos y visitantes» y homenajear «a los protagonistas de la cocina; los cocineros, los equipos de sala y los productores».

El programa de actividades se inicia con la Exposición ‘Beyond the Star’, conformada como una alfombra roja gastronómica, que tendrá como escenario la calle Larios, entre el 24 de octubre y el 10 de noviembre.

Recorrido fotográfico y sensorial

De esta forma, la calle principal de la ciudad se transformará en un recorrido fotográfico y sensorial con 22 soportes dedicados a una selección de restaurantes de alta calidad de nuestra provincia.

En noviembre, el escenario se traslada a la Plaza de Toros de La Malagueta, que acogerá un Festival Gastronómico que acercará la alta cocina al gran público. Los principales chefs de la provincia abrirán sus cocinas al público y ofrecerán degustaciones de platos seleccionados de sus cartas, a precios populares. Lo recaudado irá a comedores sociales.

Por otra parte, entre el 3 y el 24 de noviembre, la provincia acogerá más de 20 rutas de experiencias gastroculturales que invitarán a descubrir Málaga a través de la fusión entre la alta cocina malagueña y el patrimonio artístico, cultural y natural.

Participantes

Entre los participantes en ‘Málaga Gourmet Tour’ están Sollo, Los Marinos José, Charolais, Platero & Co, Kaleja, José Carlos García, Blossom, La Cosmo, La Taberna De Mike Palmer, Beluga , Palodú, Ta-kumi, Cávala, Aire, Candado Golf, Tragatá, Base 9, Skina, Messina, Back, Nintai, Casa Eladio, Candeal, Kava, Areia, Erre & Urrechu, Leña, La Milla, Bardal, Oliva, Sollun, Chinchin Puerto, El Chiringuito, Sarmiento, Promesa, Clómada, Mi Niña Lola y Alaparte.