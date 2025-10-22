Así es el bar de Málaga favorito de los amantes del 'Señor de los Anillos': con hobbits y gigantescos árboles de la Comarca

Málaga tiene un pedazo de la Comarca en pleno Centro de la ciudad. Así se puede contemplar al adentrarse en el interior de uno de los bares más emblemáticos de la capital, que encierra en su interior toda la esencia de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit' para trasladar a sus visitantes al interior de las historias de J. R. R. Tolkien.

Este reconocido local que cuenta con una amplia decoración inspirada en el mundo del cine y que se encuentra a las faldas de la Catedral de Málaga es la Sala Premier, un establecimiento que busca dar una vuelta de tuerca a los pubs irlandeses con un toque original que se puede encontrar no solo en sus bebidas, sino también en su decoración. Un negocio que cuenta con tres locales diferenciados en los barrios de Teatinos, Huelin y el Centro, todos ellos inspirados en distintas series y películas.

En el caso del local del casco histórico, localizado en la calle Molina Lario, solo hace falta entrar en su establecimiento para tener claro cuál es su ambientación: árboles gigantescos, enormes figuras de reyes y hobbits dan la bienvenida al visitante a una escena que parece sacada de una de las filmaciones de 'El Señor de los Anillos' o 'El Hobbit'.

"Si Gandalf tuviera que tomarse una caña en Málaga, seguro que sería aquí", cuentan sus propios clientes, que aseguran que este enclave transporta a sus usuarios a la Comarca y el resto de decorados de la ficción.

Pero este enclave no solo dispone de una ambientación de película, sino que ofrece una gran variedad de cervezas, cócteles y bebidas acompañadas de todo tipo de juegos de mesa y pantallas para que la clientela pueda disfrutar de un momento de ocio y diversión en un ambiente único.

"Es un lugar de visita obligada para turistas y para gente local que toma sus copas de tarde entre amigos disfrutando de un juego de mesa o bien de los deportes televisados en sus grandes pantallas", señalan desde el propio negocio, que asegura que su local, de dos plantas, alberga una decoración "dedicada al mundo del cine con cuidados detalles".

A esto se suma su terraza y una ubicación única en pleno corazón de la capital, que se pueden visitar de domingo a jueves de 12.00 a 2.00 horas, y viernes y sábado de 12.00 a 3.00 horas.