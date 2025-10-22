Cierre
Cierre de 'Miguelito el Cariñoso': El emblemático chiringuito de Pedregalejo dice adiós tras 50 años
Las obras de remodelación del paseo marítimo han precipitado el adiós de este clásico establecimiento malagueño
Las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo comienzan a cobrarse sus primeras "víctimas colaterales". Una de ellas será el mítico chiringuito 'Miguelito el Cariñoso', uno de los establecimientos más emblemáticos del litoral malagueño, que cerrará sus puertas en los próximos meses tras casi medio siglo de historia.
El cierre llega motivado por la jubilación de sus propietarios, una decisión que, según confirman fuentes cercanas al negocio, se ha visto acelerada por las obras que actualmente se desarrollan en la zona y que están transformando por completo la fisonomía del paseo marítimo.
A ello se suma la incertidumbre sobre la continuidad de la concesión administrativa del local, lo que ha terminado por precipitar el adiós definitivo.
Medio siglo al servicio de los malagueños
Fundado en 1975, ‘Miguelito el Cariñoso’ se ha consolidado como uno de los merenderos más antiguos y reconocidos de Málaga, un lugar de encuentro para generaciones de malagueños y visitantes. Su nombre figura en la Guía Repsol, donde cuenta con un Solete que lo califica como “un imprescindible en verano”.
Con su cierre, Pedregalejo pierde uno de los pocos chiringuitos tradicionales que aún resistían en el barrio.
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida