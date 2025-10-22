Desmantelado en Mijas un punto de venta de drogas que abastecía a otro de Valencia

La Policía Nacional ha desmantelado en Mijas un punto de venta de drogas que presuntamente abastecía a otro en Valencia. La operación suma siete detenidos (cuatro mujeres y tres varones de entre 20 y 62 años) como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la seguridad vial. Los cuatro registros simultáneos llevados a cabo en ambas provincias han permitido intervenir 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína y 4.800 euros en efectivo, además de tres básculas de precisión, diversas armas blancas y tres vehículos. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.

La investigación arrancó en abril ante la sospecha de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio valenciano de l’Alquerieta. Varias patrullas detectaron un elevado y sospechoso trasiego de personas por las inmediaciones de una vivienda, por lo que la Policía Judicial de esa comisaría comenzó las pesquisas. Los agentes comprobaron que desde ese inmueble se dispensaban dosis a personas drogodependientes. Asimismo, se localizaron otros dos domicilios cercanos que pertenecían al mismo grupo delictivo, averiguando que desde el principal se realizaban las ventas y desde los otros dos se preparaban y almacenaban las dosis.

Más adelante, las pesquisas revelaron que el grupo se abastecía de sustancias como cocaína, heroína, marihuana y hachís de otro punto de venta ubicado en la localidad de Mijas, por lo que los investigadores valencianos se coordinaron con sus compañeros de la Comisaría Local de Fuengirola y la Unidad Aérea de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental. A principios de octubre se interceptó un vehículo utilizado por los sospechosos para transportar la droga desde el punto de abastecimiento en la provincia de Málaga hasta los puntos de venta y ocultación de la localidad valenciana de Alzira. "En el interior del turismo se localizaron 200 gramos de cocaína los cuales se encontraban ocultos en una caleta, por lo que se detuvo a dos personas", han explicado.

Registros

De forma paralela y simultánea, se efectuaron cuatro entradas y registros en los domicilios de Alzira y Mijas, donde se intervinieron 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína, así como 4.800 euros en efectivo.