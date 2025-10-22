Sucesos
Desmantelado en Mijas un punto de venta de drogas que abastecía a otro de Valencia
La operación suma en ambas provincias siete detenidos y la intervención de 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína y 4.800 euros
La Policía Nacional ha desmantelado en Mijas un punto de venta de drogas que presuntamente abastecía a otro en Valencia. La operación suma siete detenidos (cuatro mujeres y tres varones de entre 20 y 62 años) como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la seguridad vial. Los cuatro registros simultáneos llevados a cabo en ambas provincias han permitido intervenir 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína y 4.800 euros en efectivo, además de tres básculas de precisión, diversas armas blancas y tres vehículos. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.
La investigación arrancó en abril ante la sospecha de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio valenciano de l’Alquerieta. Varias patrullas detectaron un elevado y sospechoso trasiego de personas por las inmediaciones de una vivienda, por lo que la Policía Judicial de esa comisaría comenzó las pesquisas. Los agentes comprobaron que desde ese inmueble se dispensaban dosis a personas drogodependientes. Asimismo, se localizaron otros dos domicilios cercanos que pertenecían al mismo grupo delictivo, averiguando que desde el principal se realizaban las ventas y desde los otros dos se preparaban y almacenaban las dosis.
Más adelante, las pesquisas revelaron que el grupo se abastecía de sustancias como cocaína, heroína, marihuana y hachís de otro punto de venta ubicado en la localidad de Mijas, por lo que los investigadores valencianos se coordinaron con sus compañeros de la Comisaría Local de Fuengirola y la Unidad Aérea de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental. A principios de octubre se interceptó un vehículo utilizado por los sospechosos para transportar la droga desde el punto de abastecimiento en la provincia de Málaga hasta los puntos de venta y ocultación de la localidad valenciana de Alzira. "En el interior del turismo se localizaron 200 gramos de cocaína los cuales se encontraban ocultos en una caleta, por lo que se detuvo a dos personas", han explicado.
Registros
De forma paralela y simultánea, se efectuaron cuatro entradas y registros en los domicilios de Alzira y Mijas, donde se intervinieron 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína, así como 4.800 euros en efectivo.
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida