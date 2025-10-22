La Diputación paga con 4,2 millones las 823 facturas por las danas de 42 municipios de Málaga

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles la concesión de ayudas a 42 municipios de la provincia, por un importe de 4,2 millones de euros, para financiar los daños ocasionados por las danas registradas entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Tras analizar las 900 solicitudes planteadas por los ayuntamientos, se van a financiar 823 facturas que suman 4.277.049,74 euros, "pero no se han podido atender otras 77 solicitudes de ayuntamientos al no disponer de facturas para justificar el gasto realizado", según precisó el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

El presidente provincial explicó que "las cantidades se transferirán de forma inmediata a cada municipio y son para atender los desperfectos ocasionados por las danas en infraestructuras y equipamientos municipales".

Salado recordó que "la institución provincial aprobó inicialmente un fondo de 10 millones de euros para atender las solicitudes de los ayuntamientos, que debían presentar justificación documental de los gastos realizados a través de facturas".Y, a este respecto, indicó que "la cantidad que no se ha repartido de los 10 millones de euros previstos se incorporó al cuarto plan de asistencia económica municipal, aprobado en el pleno de septiembre y dotado con 39 millones de euros".

"De nuevo, la institución provincial vuelve a demostrar que es la principal aliada de los ayuntamientos, ayudándoles a hacer frente a los gastos que han tenido que afrontar por los graves desperfectos que ocasionaron las fuertes lluvias", añadió el presidente de la Diputación.

Principales actuaciones

Las principales actuaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos y que se financiarán con estas ayudas son la limpieza y arreglo de caminos y carriles con hormigonado y asfaltado en algunos casos; reparación de daños en infraestructuras municipales, como redes para abastecimiento de agua potable, pozos, depósitos y redes de saneamiento; y arreglo de desperfectos en equipamientos, como piscinas, parques infantiles, pabellones deportivos y elementos de alumbrado público.

Igualmente, estas ayudas cubren las actuaciones realizadas por los ayuntamientos en la retirada de lodos, fangos y arena para desatoro de tuberías y limpieza viaria, o los gastos por suministro de cubas de agua, arreglo de escolleras, limpieza de cauces y estabilización de taludes.

Un millón para pymes y autónomos

Por otro lado, este miércoles se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria para la concesión de subvenciones a pymes y autónomos cuyos negocios se vieron afectados por las danas de 2024. Esta línea de ayudas ha sido dotada con un millón de euros para atender, exclusivamente, los gastos destinados a la reparación o reposición de daños en espacios afectados que se encuentren a pie de calle.

La subvención no podrá ser superior a 20.000 euros, IVA excluido, por establecimiento abierto al público. En este sentido, un solicitante puede ser beneficiario de tantas subvenciones como establecimientos tuviera abiertos al público en el momento del paso de las danas y hubieran sufrido daños a consecuencia de las mismas.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará este jueves 23 de octubre, a partir de las 9.00 horas, y finalizará cuando se agote el crédito presupuestario previsto en la convocatoria o, en todo caso, el 1 de noviembre.

Según recordó Salado, "el objetivo de esta iniciativa es contribuir a la reactivación de los negocios y ayudarles a paliar los gastos a los que tuvieron que hacer frente por los destrozos provocados por las fuertes lluvias”.

Ayudas del Gobierno

La semana pasada, ya trascendió que el Gobierno de España había concedido 1,88 millones de euros en subvenciones a la provincia de Málaga, para ayudar a las entidades locales a financiar la reparación de los daños causados por la dana acaecida a finales de octubre de 2024. En Andalucía, la concesión de estas ayudas del Ejecutivo nacional se han articulado a través de las diputaciones provinciales.