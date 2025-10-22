Este es el distrito de Málaga que lleva casi 20 años aterrorizando a sus vecinos por 'Halloween'

A poco más de una semana de que llegue la noche más escalofriante del año, 'Halloween', los amantes del horror se preparan ya para disfrutar de esta fiesta de pesadilla buscando los mejores planes a los que sumarse durante la cita. Y entre ellos, destaca el realizado en el distrito malagueño de Churriana, que lleva casi 20 años aterrorizando a sus vecinos y visitantes con su 'Noche del Terror'.

Fue en 2007 cuando inició esta actividad por primera vez y, desde entonces, miles de ciudadanos han pasado por sus inmediaciones para unirse a sus actividades, disfraces y ambientaciones que llenan Churriana de diversión y terror a partes iguales.

Noche de Halloween en Churriana / Álex Zea

Para este año, el distrito ha mantenido su apuesta con su ya tradicional desfile de horror por las principales calles de la localidad. Durante este trayecto, todo tipo de personajes de pesadilla, escenas y sorpresas dejarán sin aliento a los presentes con su sinfín de disfraces y sustos a cada esquina.

La Noche del Terror de Churriana, completamente gratuita

Para ello, el próximo 31 de octubre se celebrará esta Noche del Terror de Churriana en la que, como cada año, los ciudadanos podrán adentrarse en su atroz recorrido por el barrio de Las Pedrizas de Churriana que arrancará a las 19.00 y finalizará a las 00.00 horas, a lo que se sumará su Cueva del Terror.

Noche de Halloween en Churriana / Álex Zea

Así se desarrollarán seis horas de puro temor y ocio que discurrirán por las principales vías del distrito, como son la calle Decano Eduardo Palanca, calle Decano Ángel Caffarena, calle Pedrera, calle Pedrizal, calle Decano Francisco Galvey, calle Decano Francisco Bergamín, calle Decano Peralta y Apezteguía, calle Josefa Morales hasta el cruce con calle Francisco Baguena Novella, y calle Francisco Baguena Novella hasta cruce con calle Elisa Rosas. Una escalofriante actividad que se puede disfrutar de forma totalmente gratuita y al aire libre por uno de los rincones más hermosos, y terroríficos, de Málaga.