Estas son las carreteras y autopistas más peligrosas de Málaga

El estudio anual ''Las 100 autopistas más peligrosas de 2025'', elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), vuelve a situar a Málaga entre las provincias con mayor concentración de puntos conflictivos en la red viaria nacional.

En total, nueve tramos de autopista que atraviesan la provincia figuran en ''los puntos negros'' elaborada por la asociación a partir de los datos del Ministerio de Transportes.

Ocho de esos puntos pertenecen a la AP-7, la Autopista del Mediterráneo, mientras que el noveno se localiza en la AP-46, en el término municipal de Almogía.

En conjunto, los tramos malagueños han registrado 30 accidentes con víctimas y 56 personas heridas o fallecidas entre 2019 y 2023, superando los índices medios de peligrosidad del conjunto del país.

El tramo más conflictivo se sitúa en el kilómetro 167 de la AP-7, entre Estepona y Marbella, con un índice de peligrosidad medio (IPM) de 22,9, donde se contabilizaron cinco accidentes con víctimas y doce personas afectadas en el último quinquenio.

Accidente en la AP-7, entre Estepona y Marbella, este julio. / CPB

Otros ''puntos negros''

Otros puntos señalados por el informe se reparten a lo largo de la Costa del Sol occidental: los kilómetros 142 (Manilva), 163 y 167 (Estepona), 179 (Marbella) y 200, 203, 210 y 212 (Mijas). El tráfico intenso y la mezcla de vehículos pesados, residentes y turistas convierten a esta autopista en una de las más transitadas y con mayor exposición al riesgo del país.

El estudio también destaca que el tramo de la AP-7 en el kilómetro 200 es el que soporta la mayor intensidad de tráfico en la provincia, con una media diaria de 23.706 vehículos. En ese punto se produjeron cuatro accidentes y once víctimas durante el periodo analizado.

Por su parte, la AP-46, conocida como la autovía de las Pedrizas, aparece en la lista en el kilómetro 11, a su paso por Almogía, completando la relación de los tramos malagueños más peligrosos.

La N-340, también bajo la lupa

Más allá de las autopistas, la provincia de Málaga también figura en el estudio complementario “Las 270 carreteras más peligrosas de España 2025”, que analiza las vías convencionales con mayor siniestralidad relativa.

En este informe, el foco se coloca sobre el kilómetro 302 de la N-340, a la altura del término municipal de Nerja, junto al límite con Granada. Se trata de una carretera con una intensidad media diaria de 1.353 vehículos y un índice de peligrosidad de 146,9, muy superior al promedio nacional.

Durante los últimos cinco años, ese punto ha registrado tres accidentes con víctimas y cuatro personas heridas. Aunque las cifras absolutas son moderadas, los expertos de la AEA advierten de que la alta densidad de tráfico turístico y local de la N-340 —una de las arterias históricas de la Costa del Sol— multiplica los riesgos en este tipo de tramos.

El informe en cifras

Según Automovilistas Europeos Asociados, los 270 tramos más peligrosos de España abarcan 71 vías en 45 provincias, con un total de 1.563 accidentes y 2.169 víctimas entre 2019 y 2023. Todos ellos presentan niveles de siniestralidad al menos diez veces superiores a la media nacional.