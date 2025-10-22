Málaga recupera casi 300 viviendas sociales okupadas y convertidas en narcopisos

En los últimos seis años, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía, ha recuperado casi 300 viviendas sociales (288) que estaban okupadas o que incluso se habían convertido en auténticos narcopisos o pisos francos de actividades ilícitas, siendo la más frecuente la plantación de marihuana.

Según el balance que ha ofrecido hoy la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, esas viviendas recuperadas se ubican por toda la provincia aunque es la capital la que concentra el mayor número de inmuebles, un total de 157, esto es, el 54,5%.

Ejemplo de ello son las intervenciones de AVRA en dos construcciones en las calles Canoa, 4 y Bustamante, 2, ambas en el Llano de la Trinidad. En Bustamante, 2, según ha explicado la delegada de la Junta, Patricia Navarro, se han recuperado 18 viviendas, tras acometer una profunda reforma por un importe de 500.000 euros.

Navarro ha explicado que en el proceso de regularización del uso de la vivienda social, se han dado situaciones en las que ha sido necesaria la intervención policial en la organización de redadas y la desactivación de bandas que estaban usando estas viviendas sociales, en lugar de estar "en manos de quién corresponde".

Negocios fraudulentos

"Habían utilizado esas viviendas para cometer viviendas y hacer negocios fraudulentos. No han sido pocas las redadas, la desactivación de bandas de narcotráfico e incluso una banda yihadista", ha manifestado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.

"Todo esto tiene su importancia porque una vez que hay una vivienda donde no se están cumpliendo los requisitos que se exigen para poder adjudicarla, estamos privando a otras familias y a otros ciudadanos que sí lo merecen, que sí están en esa situación de vulnerabilidad".

En este registro se incluyen también los desahucios de inquilinos que no cumplen con el pago de la renta, según Navarro, tras dar varios avisos y ofrecer otras "alternativas de pago o habitacionales".

"La vivienda social no es un regalo, es una cobertura que se da para las personas que un momento dado de su vida no tiene otras opciones. Pero el objetivo tiene que ser la autonomía de estas familias", ha zanjado.

A principios de año, AVRA puso en marcha un plan de inspección de su parque de vivienda pública con un presupuesto de 7,7 millones de euros mediante el que se supervisa de forma periódica las viviendas públicas de la Junta en las ocho provincias. Solo en la provincia de Málaga, AVRA cuenta con 7.290 inmuebles.