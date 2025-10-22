Miguelito el Cariñoso, el mítico chiringuito de Pedregalejo, echa el cierre

Las obras de remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo comienzan a cobrarse sus primeras "víctimas colaterales". Una de ellas será el mítico chiringuito 'Miguelito el Cariñoso', uno de los establecimientos más emblemáticos del litoral malagueño, que cerrará sus puertas en los próximos meses tras casi medio siglo de historia.

El cierre llega motivado por la jubilación de sus propietarios, una decisión que, según confirman fuentes cercanas al negocio, se ha visto acelerada por las obras que actualmente se desarrollan en la zona y que están transformando por completo la fisonomía del paseo marítimo.

A ello se suma la incertidumbre sobre la continuidad de la concesión administrativa del local, lo que ha terminado por precipitar el adiós definitivo.

Medio siglo al servicio de los malagueños

Fundado en 1975, ‘Miguelito el Cariñoso’ se ha consolidado como uno de los merenderos más antiguos y reconocidos de Málaga, un lugar de encuentro para generaciones de malagueños y visitantes. Su nombre figura en la Guía Repsol, donde cuenta con un Solete que lo califica como “un imprescindible en verano”.

Con su cierre, Pedregalejo pierde uno de los pocos chiringuitos tradicionales que aún resistían en el barrio.