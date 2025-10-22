Se muda de Suecia a Málaga para cambiar de vida y acaba planteándose volver a su país por lo que encuentra: "Hay demasiado turismo"

Eva quería cambiar el frío y la oscuridad de su Suecia natal por un nuevo destino que le brindara mejores condiciones, clima y oportunidades. Primero pensó en trasladarse a Portugal, pero quería aprovechar su dominio del español, así que se planteó mudarse al norte de España tras ver fotos de San Sebastián, pero un amigo le dijo que "estaba loca" porque allí llovía tanto como en Suecia. Tras esto, se mudó a Málaga, donde asegura que se siente feliz y plena, pero que ha llegado a plantearse volver a Suecia por la situación que se está produciendo con el turismo.

La mujer así lo ha explicado al programa 'La Linterna' de la Cadena COPE, donde ha afirmado que, tras mudarse a la provincia malagueña, decidió comprarse un apartamento en Mijas, al lado de la playa, donde aún reside. Sin embargo, durante un tiempo, llegó a sopesar la posibilidad de venderlo y volver definitivamente a su país tras sentirse agobiada por el amplio crecimiento del turismo en el territorio.

El aumento del turismo hizo que Eva se plantease dejar Málaga y volver a Suecia

"Estuve pensando en vender mi apartamento hace un año, año y medio, porque estuve un poco frustrada por cómo está cambiando Málaga con el turismo, ya que hay mucha más gente ahora, muchos más turistas", ha explicado la mujer. Además, ha recalcado: "Ahora hay demasiado turismo. Yo soy una turista también, pero sentí que ya no aguantaba".

Una situación que ha asegurado que empeoró después de la pandemia, cuando observó que muchas viviendas se habían convertido en apartamentos turísticos y hoteles. "¿Qué pasa con la ciudad?", se ha preguntado la mujer al respecto.

La mujer afirma que el problema del turismo en Málaga empeoró tras la pandemia

Sin embargo, la vida que ha conseguido construir en Málaga y la pasión que siente por su clima y su calidad de vida ha hecho que se mantenga en el territorio a pesar de esta situación: "Siento que no quiero dejar Málaga".

"Sentí que tenía una vida aquí, tengo muchos amigos españoles y, por eso, irme era una mala idea", ha recalcado la mujer, que ha indicado que su experiencia de trasladarse de Suecia a un territorio con mejor clima, como Málaga, no es único y casual, sino que se repite en gran parte de sus vecinos cuando llegan a la jubilación: "Los suecos, cuando cumplimos 60 o 65 años, muchos quieren poder salir de Suecia por el frío por la oscuridad". Así, como ella, acaban convirtiendo Málaga en su nuevo hogar y disfrutando de su belleza y encanto, pero también de su masificación turística.