Los nacimientos repuntan ligeramente en Málaga, pero las defunciones siguen ganando terreno

Málaga no consigue revertir la tendencia y, un año más, las defunciones superan a los nacimientos. Así lo desvelan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran una gráfica de muertes en crecimiento constante, mientras los nacimientos se mantienen estancados.

En lo que va de 2025, la provincia ha registrado 7.748 nacimientos frente a 9.669 fallecimientos, dejando un saldo natural negativo de 1.921 personas.

El análisis de las cifras acumuladas hasta agosto confirma la situación: por cada nacimiento se contabilizan más muertes, lo que sitúa a Málaga en un escenario de pérdida poblacional natural.

A pesar de experimentar un ligero repunte en los alumbramientos respecto a 2024 —un incremento del 0,7% frente a los 7.694 registrados hasta agosto del año pasado—, la provincia comenzó el año con cifras bajas. Solo en enero se contabilizaron 975 nacimientos, un descenso del 2,6% en comparación con los 1.001 de enero de 2024.

Por su parte, las defunciones continúan en aumento. Hasta agosto se han producido 9.669 muertes, frente a las 9.347 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 3,33%. La tendencia evidencia un envejecimiento de la población y la persistencia de un desequilibrio entre nacimientos y fallecimientos que preocupa a demógrafos y autoridades locales.

En Andalucía

La situación es similar en la mayoría de provincias andaluzas: Sevilla encabeza tanto los nacimientos como las defunciones, con 9.363 y 11.492 respectivamente, y un saldo negativo de 2.129 personas.

Cádiz suma 5.236 nacimientos frente a 7.614 defunciones, con un déficit de 2.378; Córdoba registra 3.442 nacimientos y 5.479 defunciones, saldo negativo de 2.037; Granada tiene 4.453 nacimientos y 5.550 defunciones, con un saldo de −1.097; Jaén contabiliza 2.617 nacimientos y 4.439 defunciones, con un déficit de 1.822; y Huelva registra 2.476 nacimientos frente a 3.203 defunciones, saldo negativo de 727 personas. La única excepción es Almería, que presenta 4.188 nacimientos y 3.699 defunciones, dejando un saldo natural positivo de 489 personas, convirtiéndose en la única provincia andaluza que crece de manera natural hasta agosto de 2025.