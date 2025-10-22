Novedad mundial de Física en el Ayuntamiento de Málaga

Desde su implantación en 1901, todavía ningún premio Nobel de Física ha ido a parar a un científico español. Hasta Irlanda y Pakistán cuentan con sendos premiados, y Dinamarca con tres.

Todo este yermo panorama podría cambiar de la noche a la mañana si centraran sus investigaciones en el Ayuntamiento de Málaga.

Aunque ahora mismo lo ignoren, nuestro Consistorio tiene la clave para una novedad mundial que sólo ha sido plasmada de forma metafórica, por un compatriota, en la gran pantalla.

Se trata de ‘El ángel exterminador’, del gran Luis Buñuel. Como saben, el aragonés escenificó en esta obra maestra el momento en el que una fuerza ignota impide a los asistentes a una cena en una mansión abandonar el salón

Pues bien, esa fuerza desconocida no fue una mera ocurrencia de Buñuel, sino un terreno de la Física sin hollar. Esa fuerza es tan real como la de la gravedad y se manifiesta, en toda su virulencia, en nuestro sufrido Ayuntamiento de Málaga.

Los aperos

Lo ha podido comprobar esta sección, un semestre más, en el parque periurbano de la Virreina. Como quizás sepan, en el año 2010 la Asociación de Vecinos Palma-Palmilla ‘Un nuevo futuro’ denunció en este diario la presencia en esta zona forestal de un buen número de ‘aperos’ relacionados con la construcción de la hiperronda.

Uno de los restos más llamativos de las obras de la hiperronda, en el parque periurbano de La Virreina, esta semana. / A.V.

Casi 16 años después, ahí siguen sin moverse un centímetro y degradando la Naturaleza. Y eso que se encuentran a unos 200 o 300 metros de una calle municipal, el pasaje José Carlos Cabra, y no en el Desierto de Gobi.

Pues ni la cercanía ni la relativa facilidad con la que una furgoneta podría retirar los restos en dos viajes, han logrado que nuestro Consistorio mueva un músculo en todo este tiempo.

El autor de estas líneas llegó a enviar a los responsables municipales, hace tres años, un croquis con fotos que entendería un niño de ocho meses, e incluso Donald Trump; pero ni por esas.

Otra núcleo de desechos relacionados en su mayoría con las obras de la hiperronda, en el parque periurbano de La Virreina, esta semana. / A.V.

Así que lo primero es pedir disculpas, porque no es que nos encontremos ante una administración local inoperante, descoordinada e incapaz de encontrarse a sí misma, a pesar de tanto cargo a dedo.

Por contra, el Ayuntamiento está preso de una fuerza desconocida que escapa a su voluntad y le impide cumplir con su deber.

Estos son los hechos y este es el camino más recto para que España, por fin, tenga su Nobel de Física. Ánimo.