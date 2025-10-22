Vivienda
Novedades "inminentes" sobre las 50 VPO de la calle Cerrojo: la Junta las sacará a concurso
El Ayuntamiento de Málaga concedió la licencia de obras en 2024 como paso previo para que la Consejería de Fomento pudiera avanzar en la promoción
La Junta de Andalucía promete novedades "inminentes" sobre las 50 VPO de la calle Cerrojo, un amplio solar a la espalda del Conservatorio de Danza Ángel Pericet que acumula años a la espera de su desarrollo para destinarlo a vivienda protegida.
Según ha deslizado hoy la delegada de la Junta, Patricia Navarro, durante una visita a unas viviendas sociales del Llano de la Trinidad, la Consejería de Fomento tiene previsto hacer un anuncio antes de que finalice el año sobre la puesta en marcha del concurso para adjudicar la construcción de la promoción, que se regirá por el modelo de permuta, esto es, a cambio de un número de viviendas construidas que la promotora entregará a la Junta.
Este sistema se ha empleado, por ejemplo, con las 13 parcelas destinadas a VPO en Cortijo Merino y Distrito Zeta en manos del Ayuntamiento de Málaga, que las ha adjudicado a promotoras privadas a cambio de 147 viviendas terminadas que pasarán al parque público municipal.
Tramitación en Urbanismo
Ya en mayo de 2024 la Gerencia de Urbanismo concedió la licencia de obras para la construcción de 50 viviendas protegidas de régimen general, de las que 41 serán de dos dormitorios, seis de tres dormitorios y las tres restantes, de una habitación. Según los datos que trasladó el Ayuntamiento de Málaga sobre la actuación, el coste estimado es de 5,6 millones y el plazo de ejecución de las obras es de 20 meses desde la fecha de inicio de los trabajos.
Previo a la obtención de la licencia de obras, Urbanismo tramitó un estudio de detalle para la ordenación de la parcela redactado por el estudio de Luis Machuca. En ese estudio de detalle, se incluyó la ejecución de un sótano destinado a aparcamientos y trasteros que deberá dar encaje a los restos arqueológicos existentes en el solar correspondientes con la factoría de salazones así como los elementos de trama musulmana
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida