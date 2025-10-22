Novedades "inminentes" sobre las 50 VPO de la calle Cerrojo: la Junta las sacará a concurso

La Junta de Andalucía promete novedades "inminentes" sobre las 50 VPO de la calle Cerrojo, un amplio solar a la espalda del Conservatorio de Danza Ángel Pericet que acumula años a la espera de su desarrollo para destinarlo a vivienda protegida.

Según ha deslizado hoy la delegada de la Junta, Patricia Navarro, durante una visita a unas viviendas sociales del Llano de la Trinidad, la Consejería de Fomento tiene previsto hacer un anuncio antes de que finalice el año sobre la puesta en marcha del concurso para adjudicar la construcción de la promoción, que se regirá por el modelo de permuta, esto es, a cambio de un número de viviendas construidas que la promotora entregará a la Junta.

Este sistema se ha empleado, por ejemplo, con las 13 parcelas destinadas a VPO en Cortijo Merino y Distrito Zeta en manos del Ayuntamiento de Málaga, que las ha adjudicado a promotoras privadas a cambio de 147 viviendas terminadas que pasarán al parque público municipal.

Tramitación en Urbanismo

Ya en mayo de 2024 la Gerencia de Urbanismo concedió la licencia de obras para la construcción de 50 viviendas protegidas de régimen general, de las que 41 serán de dos dormitorios, seis de tres dormitorios y las tres restantes, de una habitación. Según los datos que trasladó el Ayuntamiento de Málaga sobre la actuación, el coste estimado es de 5,6 millones y el plazo de ejecución de las obras es de 20 meses desde la fecha de inicio de los trabajos.

Previo a la obtención de la licencia de obras, Urbanismo tramitó un estudio de detalle para la ordenación de la parcela redactado por el estudio de Luis Machuca. En ese estudio de detalle, se incluyó la ejecución de un sótano destinado a aparcamientos y trasteros que deberá dar encaje a los restos arqueológicos existentes en el solar correspondientes con la factoría de salazones así como los elementos de trama musulmana