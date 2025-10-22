‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja

«El Pasaje del Terror ya lo tenemos instalado antes de Halloween», describe Pepi, la nueva presidenta de la Asociación de Vecinos de San José, se refiere al Camino de Casabermeja.

Como detalla, en el camino hay ficus muy tupidos, lo que provoca que en muchas ocasiones las ramas ahoguen la luz de las farolas, «y la situación es de penumbra o de total oscuridad».

La presidenta vecinal precisa que es algo que ocurre en todo el Camino, aunque se centre en el tramo de San José, hasta el número 122.

Ha sido la propia dirigente vecinal la que ha hecho las fotos de este reportaje, al oscurecer, y como detalla: «Mientras las hacía pensaba que si me dan un porrazo, no me ve nadie y me descubren a la mañana siguiente».

Para Pepi, riesgo de caída lo tiene cualquiera: «Mi hijo estudia inglés, sale a las 8 una tarde de invierno y no lo veo llegar a mi casa». Y subraya que el problema se extiende a las entradas al barrio de San José.

Otra vista del Camino de Casabermeja al caer la noche. / La Opinión

Además, pone de relieve el gasto inútil de luz en las farolas ahogadas por los ficus. Por este motivo, pide al Ayuntamiento que extienda la medida que ya puede verse junto al polideportivo de Ciudad Jardín: «En un par de puntos han puesto unos foquitos debajo de las copas de los árboles; es lo que llaman unos ‘brazos’.

La presidenta vecinal recalca que no es partidaria de eliminar ningún árbol «porque dan sombra; pero si no los podan tendrán que bajar las farolas».

Otros dos asuntos que preocupan se encuentran a partir del número 122 del Camino. En primer lugar, un paso de cebra junto a un cambio de rasante, que como algunos conductores no respetan el límite de velocidad de 30, provoca sustos y atropellos: el pasado 12 de septiembre fue atropellada una vecina mayor con un carrito.

La asociación de vecinos reclama o un semáforo con pulsador o una señala vertical luminosa.

También preocupa el puente sobre la autovía, porque, al ser tan estrecho, no caben personas en silla de ruedas, andador ni con carritos o maletas. Piden una solución. También, que el concejal de distrito visite el barrio con la asociación.

Piden una solución para este puente junto a San José, en Ciudad Jardín, no apto para todos los peatones. / La Opinión

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo, que ayer visitó San José, detalló a La Opinión que en septiembre el distrito ya pidió brazos con focos que irán a la altura de los números 53b, 61, 67 y 98, más otros dos rincones junto al Camino. Se pondrán el año que viene.

También informó de que la cuestión del puente pertenece al Ministerio de Fomento. Con respecto al paso de cebra, hay previsto un paso de cebra elevado en las inmediaciones, indicó.

Por último, en relación con la visita al barrio, detalló que por su trabajo lo visita a diario y que la presidenta tiene «línea directa» para plantearle los problemas.