Ciudad Jardín
‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
La Asociación de Vecinos de San José pide al Ayuntamiento más focos para iluminar esta avenida llena de tupidos árboles, así como las entradas al barrio. También denuncian la falta de seguridad en el puente y un vecino paso de cebra
«El Pasaje del Terror ya lo tenemos instalado antes de Halloween», describe Pepi, la nueva presidenta de la Asociación de Vecinos de San José, se refiere al Camino de Casabermeja.
Como detalla, en el camino hay ficus muy tupidos, lo que provoca que en muchas ocasiones las ramas ahoguen la luz de las farolas, «y la situación es de penumbra o de total oscuridad».
La presidenta vecinal precisa que es algo que ocurre en todo el Camino, aunque se centre en el tramo de San José, hasta el número 122.
Ha sido la propia dirigente vecinal la que ha hecho las fotos de este reportaje, al oscurecer, y como detalla: «Mientras las hacía pensaba que si me dan un porrazo, no me ve nadie y me descubren a la mañana siguiente».
Para Pepi, riesgo de caída lo tiene cualquiera: «Mi hijo estudia inglés, sale a las 8 una tarde de invierno y no lo veo llegar a mi casa». Y subraya que el problema se extiende a las entradas al barrio de San José.
Además, pone de relieve el gasto inútil de luz en las farolas ahogadas por los ficus. Por este motivo, pide al Ayuntamiento que extienda la medida que ya puede verse junto al polideportivo de Ciudad Jardín: «En un par de puntos han puesto unos foquitos debajo de las copas de los árboles; es lo que llaman unos ‘brazos’.
La presidenta vecinal recalca que no es partidaria de eliminar ningún árbol «porque dan sombra; pero si no los podan tendrán que bajar las farolas».
Otros dos asuntos que preocupan se encuentran a partir del número 122 del Camino. En primer lugar, un paso de cebra junto a un cambio de rasante, que como algunos conductores no respetan el límite de velocidad de 30, provoca sustos y atropellos: el pasado 12 de septiembre fue atropellada una vecina mayor con un carrito.
La asociación de vecinos reclama o un semáforo con pulsador o una señala vertical luminosa.
También preocupa el puente sobre la autovía, porque, al ser tan estrecho, no caben personas en silla de ruedas, andador ni con carritos o maletas. Piden una solución. También, que el concejal de distrito visite el barrio con la asociación.
Respuesta del Ayuntamiento
El concejal de Ciudad Jardín, Avelino Barrionuevo, que ayer visitó San José, detalló a La Opinión que en septiembre el distrito ya pidió brazos con focos que irán a la altura de los números 53b, 61, 67 y 98, más otros dos rincones junto al Camino. Se pondrán el año que viene.
También informó de que la cuestión del puente pertenece al Ministerio de Fomento. Con respecto al paso de cebra, hay previsto un paso de cebra elevado en las inmediaciones, indicó.
Por último, en relación con la visita al barrio, detalló que por su trabajo lo visita a diario y que la presidenta tiene «línea directa» para plantearle los problemas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
- Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida