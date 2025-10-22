Pepe Cobos, fundador y alma de El Pimpi de Málaga, recibe el Premio Nacional de Hostelería: "Ni en el mejor de mis sueños lo hubiera imaginado"

El empresario Pepe Cobos, alma y fundador de El Pimpi, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Hostelería 2025 en la categoría 'Empresario Hostelero' que otorga la Asociación de Hostelería de España. Los Premios Nacionales de Hostelería son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales de esta organización empresarial, entre las que se encuentra la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), agrupando a las más de 300.000 empresas que conforman el sector en España.

Los galardones reúnen cada año a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y entidades, que apuestan por potenciar y mejorar el sector, construyendo su futuro desde la excelencia. La entrega de la XIX edición de Premios Nacionales de Hostelería, tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Castellón, durante la gala anual organizada por Hostelería de España, y con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón como anfitriona.

"Estoy muy emocionado, esto no pasa todos los días. Siento un enorme orgullo de recibir un reconocimiento de tanta altura. No me lo podía ni imaginar; ha sido una sorpresa grandísima. Jamás podría pensar en algo así. Ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado un reconocimiento a nivel nacional. Este premio no es solo mío, sino de todos los que formamos parte de la Bodega El Pimpi y de la hostelería de Málaga, que tanto trabaja y tanto nos inspira", ha afirmado este miércoles Cobos con gratitud tras conocer esta distinción.

La fachada de 'El Pimpi' en Málaga. / L. O.

Según Mahos, este galardón pone en valor toda una vida dedicada a Málaga, a su gente y a su cultura. "Desde los inicios hasta convertir a El Pimpi en un referente social, cultural y gastronómico, Pepe ha demostrado que la hostelería puede ser motor de cambio, compromiso y amor por la tierra", comenta este colectivo.

Hostelería "con alma" y defensa de Málaga

"Con estos premios el sector hostelero busca homenajear, un año más, el trabajo, compromiso y profesionalidad de establecimientos, empresas e instituciones y personas que han destacado en aspectos claves como el apoyo a la cultura o la innovación. Se trata de reconocer la importancia de generar referentes que sean un ejemplo a seguir en la hostelería y pensamos que Pepe Cobos reunía mejor que nadie todos los valores para merecedores de este reconocimiento", ha comentado el presidente de Mahos, Javier Frutos.

Mahos destaca también la "humildad y profundo sentido de pertenencia" de Pepe Cobos al mundo de la hostelería y añade que esta distinción "consolida una trayectoria marcada por su defensa del patrimonio cultural malagueño y su apuesta constante por una hostelería con alma, abierta al mundo, pero fiel a sus raíces".

Datos del sector

Las empresas de Hostelería de España generan empleo para 1,85 millones de personas y alcanzan un volumen de negocio de 157.379 millones de euros, aportando un 6,7% al PIB nacional en términos de valor añadido. En particular, restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,39 millones de trabajadores y generan una facturación cercana a 112.000 millones de euros, lo que representa un 4,8% del PIB de España.