Polémica en el Pleno de la Diputación: el PSOE se marcha e IU se encierra

La polémica y sendos gestos de protesta de los grupos de izquierda han planeado este miércoles por la Diputación. El pleno de octubre dejó momentos de especial tensión en la sede institucional de la malagueña Calle Pacífico, cuando se debatía una moción urgente de Con Málaga para reclamar al ente un reparto "más justo" de sus fondos para los pequeños municipios. Durante el debate, los miembros del grupo del PSOE, compuesto por diez de los 31 diputados provinciales, abandonaron la sesión y lo justificaron acusando al presidente de la Diputación, Francisco Salado, de proferir "graves insultos" contra el diputado y alcalde socialista de Cuevas Bajas, Manuel Lara. Y, después, cargos públicos de Izquierda Unida y el diputado de Con Málaga se han encerrado en el salón plenario, desde el fin de la sesión y con la idea de permanecer allí hasta que sean "desalojados".

Este malestar del PSOE e IU con el Gobierno del PP viene coleando desde que en el pleno de septiembre se aprobara el cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), con un reparto de 39 millones que los populares calificaron de histórico mientras las críticas llovieron a su izquierda, porque ganaban terreno en esta inyección de fondos las 17 ciudades malagueñas con más de 20.000 habitantes, ya que cada una de ellas recibía un millón de euros.

Desde entonces, y bajo las reivindicaciones de la oposición, Salado viene defendiendo el reparto que se le hace a los pueblos con menos de 20.000 habitantes, a la par que justificaba el aumento de las partidas para las ciudades malagueñas. En el pleno de este miércoles, ha vuelto a hacerlo y a acusado al alcalde de Cuevas Bajas y diputado socialista, Manuel Lara, de "faltar a la verdad" cuando se ha alineado con lo que defendía Con Málaga y había hecho también el PSOE antes en otras iniciativas: "Usted hoy ha faltado a la verdad, no es merecedor del asiento que ocupa", aseveró el presidente de la Diputación refiriéndose al diputado socialista.

«O miente cuando está en el despacho o miente aquí", le dijo también Salado a Lara poniendo sobre la mesa alguna conversación privada en la que el propio regidor socialista se habría mostrado satisfecho con el dinero que recibe su municipio, o incluso decía que nunca antes la Diputación "había atendido" tan bien a su pueblo. Para defender su gestión y que no concede tratos de favor a alcaldes de su partido, Salado ha recordado también que cuando gobernaba el PSOE, se daban 50 millones de euros anuales a los municipios y, con el PP, son 118 millones de los que "el 73% va a los menores de 20.000 habitantes".

Reacción socialista

A los socialistas les molestó que Salado le dijera durante uno de los debates de este miércoles a Lara que "no es merecedor del asiento que ocupa". Y, a su vez, el PSOE insistió en que su diputado "lo único que ha hecho es defender a los pequeños municipios".

Los socialistas -al igual que los regidores de IU en la provincia- vienen cuestionando el reparto de fondos de la institución supramunicipal a los municipios menores de 20.000 habitantes. Y, de hecho, han criticado con dureza que estén obteniendo una inyección que antes no tenían las grandes ciudades malagueñas, gobernadas mayormente por el PP.

En este sentido se expresó en el mismo Pleno, en una intervención bastante anterior a los momentos de tensión entre Salado y Lara, el alcalde socialista de Mollina, Eugenio Sevillano, que tomó la palabra en la Tribuna de Alcaldes: "Los alcaldes y alcaldesas no somos de siglas cuando defendemos a nuestros vecinos. Se trata de equidad, de garantizar que cada municipio y, sobre todo, los menos poblados, reciban un trato justo, porque ese es el espíritu que debe guiar siempre la acción de la Diputación”, enfatizó el regidor mollinato.

Tras el abandono de los socialistas, su secretario general, Josele Aguilar, se solidarizó con Lara y sostuvo que "el que no merece" el cargo que ocupa es Salado.

Protesta de IU

Izquierda Unida -cuyo representante Juan Márquez es el único diputado del grupo de Con Málaga- también movilizó a sus alcaldes y concejales por el mismo motivo, y coincidiendo con su moción para este pleno desarrollaron una acción de protesta que derivó en un encierro. "El Partido Popular sigue dándole más a quien menos necesita, y van ya casi 70 millones de euros en dos años y medio. Riega a quien tiene más que suficiente, mientras que ahoga al que más necesita. El PP está dinamitando el futuro de los pueblos de Málaga", aseguraron en alusión a los fondos que la Diputación ha inyectado a las grandes ciudades de la provincia.

Con anterioridad al anuncio del encierro hecho por Márquez, había estado también en la Tribuna de Alcaldes su regidor en Teba, Cristóba Corral. A juicio de Corral, “la Málaga del mundo rural no es Vox, que ni siquiera ha votado a favor de que lleguen estos recursos al mundo rural". "La Málaga que defiende los pueblos de interior tampoco es el Partido Popular que ha votado también en contra de esta solicitud que hemos realizado, que no es otra que el hecho de que haya dinero para todos los pueblos de Málaga”, dijo.

Por su parte, la líder provincial de IU, Toni Morillas, criticó que “el Partido Popular asfixia y maltrata a la Málaga rural". "El PP se dedica a distribuir los recursos públicos de una manera discrecional y bipartidista, dedicándose en la institución al autobombo. El señor Salado concibe esta institución como si fuese una finca privada de su propiedad, gestionándola como un cortijo”, agregó.

Y el diputado Juan Márquez proclamó que “ya está bien de que la Diputación Provincial de Málaga destine sus recursos a los municipios mayores de 20.000 habitantes y deje tirados a los municipios pequeños". "Hoy tenemos aquí a los alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida que han venido a protestar porque no es normal que la Diputación destine los recursos a los municipios que menos lo necesitan y a los que más los necesitan los estén ahogando”, enfatizó.