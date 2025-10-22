Presentación este jueves de un libro sobre la Catedral de Málaga

Este jueves, 23 de octubre, a las 19 horas, tendrá lugar en el Coro de la Catedral de Málaga la presentación del libro del investigador malagueño y auxiliar de archivos Alberto J. Palomo Cruz, ‘Recintos con historia: Aportaciones documentales y curiosidades sobre las devociones y capillas de la Catedral de Málaga’. La obra ha sido editada por el CEDMA.

El autor es uno de los mayores conocedores del Templo Mayor de Málaga. En 2020, ya publicó en Almuzara una guía sobre el monumento más visitado de la ciudad, en la que ya hacía un detallado repaso a las capillas catedralicias. En este caso, el investigador ofrece el soporte documental en el que es experto.

Alberto Palomo, con una obra anterior sobre la Catedral de Málaga. / A.V.

Alberto J. Palomo es autor además de numerosos libros divulgativos, entre ellos un compendio de más de 300 páginas para conocer, a fondo, la Semana Santa de Málaga.

Precisamente, su trabajo en el Archivo de la Catedral le ha permitido alumbrar obras como 'Eso no estaba en mi libro de Historia de Málaga', en el que aporta para el gran público curiosidades, en parte fruto de su trabajo como auxiliar de archivos.