Satse Málaga reclama al SAS que cumpla lo pactado e incorpore todos los fisioterapeutas prometidos

En mayo de 2023, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se comprometió a incorporar 570 fisioterapeutas en los centros de salud de Andalucía antes de que finalizase el año 2024, como parte del Pacto por la Atención Primaria alcanzado con los sindicatos en la Mesa Sectorial para mejorar este nivel asistencial. Sin embargo, a día de hoy, solo se ha contratado a 258 profesionales, lo que representa apenas un 45% del objetivo previsto.

Así lo ha denunciado el sindicato de Enfermería Satse, que exige la incorporación “inmediata” de los 312 fisioterapeutas restantes. La organización sindical ha emitido un comunicado en el que expone el “grave incumplimiento” del SAS y critica que, nueve meses después, no haya ofrecido explicaciones ni haya presentado un “calendario claro” para completar la integración de los profesionales comprometidos.

En el caso de Málaga, tan solo se han incorporado 36 fisioterapeutas en toda la provincia. Según los datos facilitados por el sindicato, el Distrito Sanitario Costa del Sol concentra el mayor número, con 15 fisioterapeutas. La siguiente mayor cifra ha sido para el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, con 7; el Distrito de Málaga, con 6; Valle del Guadalhorce, con 5; el AGS Serranía, con 2; y el AGS Norte de Málaga, con 1.

El reparto por provincias, que según el sindicato ha sido “claramente desigual”, es el siguiente: 52 en Cádiz, 46 en Sevilla, 38 en Almería, 36 en Málaga, 25 en Granada, 22 en Jaén, 20 en Huelva y 19 en Córdoba.

Cien fisioterapeutas

Satse Málaga calcula que a la provincia le corresponderían alrededor de un centenar de fisioterapeutas, aunque su secretario provincial, Juan José Sánchez, remarca que se trata de una estimación del sindicato, ya que la Administración no ha facilitado la cifra provincializada, pese a haberla solicitado en reiteradas ocasiones.

“Lo ideal sería que al menos hubiese un equipo de fisioterapeutas en cada centro de salud”, señala Sánchez, que insiste en que “es fundamental que se incorporen los fisioterapeutas a la Atención Primaria”. El secretario provincial exige al SAS que cumpla con el pacto alcanzado en 2023 con las organizaciones sindicales (Satse, CCOO, UGT y CSIF) en la Mesa Sectorial.

“Reclamamos al SAS el cumplimiento de los pactos firmados en 2023, que cuando entró la nueva consejera los abandonó. Así que lo que le pedimos al nuevo consejero, Antonio Sanz, es que retome la senda que tenía la Consejería de Salud en el año 2023”, subraya Sánchez, que recuerda que desde Satse llevan “muchísimo tiempo” exigiendo el incremento de estos profesionales en la sanidad pública.

Elevada lista de espera

Una de las principales consecuencias de este déficit de fisioterapeutas en la sanidad pública —en concreto en la Atención Primaria—, son las elevadas listas de espera que genera y que provocan que muchos ciudadanos acaben optando por costearlo de su propio bolsillo.

“El tiempo de espera para que te vea un fisioterapeuta en la sanidad pública es muy alto y la realidad es que, al final, el ciudadano termina siempre acudiendo a un fisioterapeuta privado”, sostiene Sánchez, que incide en que iniciar el tratamiento de fisioterapia temprano es “fundamental para una pronta recuperación y para que quede el menor número posible de secuelas”. Además, en términos económicos, resalta que invertir en fisioterapeutas supondría un ahorro, ya que defiende que, por no iniciar la fisioterapia temprano, “las bajas laborales se alargan más de lo necesario”.

En cuanto al tiempo de espera actual, el secretario provincial de Satse explica que no puede ofrecer una cifra concreta, puesto que no existe un registro oficial. Aun así, precisa que hay personas que han informado al sindicato de que llevan “más de tres meses” esperando para poder comenzar la rehabilitación tras haber tenido un accidente. “Y cuando le dan la cita, le dan una sesión a la semana como mucho”, añade.

Registro oficial

El sindicato de Enfermería reclama también la “urgente necesidad” de crear un registro oficial y público de las listas de espera en fisioterapia, puesto que actualmente no existe un sistema unificado que permita conocer cuántos pacientes esperan un tratamiento, cuánto tiempo llevan en lista o en qué zonas hay mayor saturación. Un registro de listas de espera, según el sindicato, sería una herramienta clave para exigir responsabilidades y planificar recursos de forma eficiente y equitativa.

Para Satse, este incumplimiento del pacto vulnera el derecho de la ciudadanía andaluza a recibir una atención sanitaria integral, preventiva y de calidad, pues recuerda que la fisioterapia es esencial para mejorar la salud musculoesquelética, así como para prevenir la dependencia y reducir la medicalización.

“Su ausencia en Atención Primaria tiene un impacto directo en la salud pública”, concluyen en el comunicado, en el que exigen la incorporación inmediata de los 312 fisioterapeutas restantes y en el que advierten que continuarán denunciando esta situación hasta que se cumplan con todos los compromisos adquiridos y “se garantice una atención digna y completa para toda la ciudadanía andaluza”.