Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Futuro

Transfiere 2026 reunirá en Málaga a los principales agentes de la innovación española

Más de 70 expertos del ámbito científico y tecnológico se han reunido para avanzar en los preparativos del foro

El Comité Organizador de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha reunido este miércoles en Madrid.

El Comité Organizador de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha reunido este miércoles en Madrid. / l.o.

La Opinión

Málaga

El Comité Organizador de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha reunido este miércoles en Madrid en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para seguir avanzando en la preparación de su decimoquinta edición, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026 en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la secretaria general de Innovación de dicho ministerio, Teresa Riesgo; la directora general de Planificación de la Investigación de la Junta de Andalucía, Loreto del Valle, y el presidente del Comité Organizador, Felipe Romera, han intervenido en un encuentro que ha reunido a más de 70 expertos y profesionales vinculados al ámbito de la innovación y la transferencia de conocimiento para conocer de primera mano las novedades de la nueva convocatoria.

Cabe mencionar que en este órgano participan las principales entidades públicas y privadas del ecosistema innovador español, incluyendo administraciones, universidades, centros tecnológicos y empresas especializadas.

Más abierto, colaborativo y sostenible

Con una nueva identidad visual que refleja su evolución hacia un modelo de innovación más abierto, colaborativo y sostenible, Transfiere 2026 incorporará nuevas áreas temáticas de actualidad como las tecnologías duales (con aplicaciones tanto civiles como en seguridad y defensa), los materiales avanzados para sectores estratégicos, la bioingeniería y salud de precisión, las tecnologías cuánticas aplicadas y las infraestructuras digitales.

Estas temáticas responden a los desafíos de una economía basada en el conocimiento y refuerzan el posicionamiento de Transfiere como nodo estratégico del ecosistema europeo de I+D+i. Asimismo, el foro dará visibilidad a políticas locales y regionales de innovación, favoreciendo la cooperación interterritorial entre ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.

Vinculadas al foro se impulsan también diversas convocatorias para reconocer el talento y la excelencia en distintos ámbitos de la innovación, caso del XI Premio de Periodismo Foro Transfiere, la VI Open Call for Deep Tech Startups y el III Premio a la Empresa Innovadora.

La Open Call for Deep Tech Startups promueve la proyección de empresas emergentes europeas con soluciones tecnológicas de alto impacto ante inversores y expertos nacionales e internacionales. El plazo de presentación de candidaturas termina el 24 de noviembre.

Premio de Periodismo

En cuanto al Premio de Periodismo, este distingue la labor de informadores y profesionales de la comunicación en la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación en España. En las candidaturas se valora la calidad periodística de los trabajos, la novedad del tema, la adaptación del lenguaje a las distintas audiencias, la investigación y la relación con las temáticas de Transfiere. El 6 de enero es el último día para presentar trabajos.

El Premio a la Empresa Innovadora, por su parte, reconoce la trayectoria de compañías que han sabido integrar la innovación como eje estratégico de crecimiento y competitividad.

Esta nueva cita llega tras una edición en 2025 que reunió a más de 5.200 profesionales de 40 países y la participación de más de 700 entidades públicas y privadas. En su decimoquinto aniversario, el foro refuerza su papel como catalizador de colaboraciones estratégicas entre los sectores público y privado, facilitando el acceso a financiación, el intercambio de conocimiento y la internacionalización del talento científico y tecnológico.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga; la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fycma asume la dirección ejecutiva del evento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
  2. Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
  3. Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
  4. ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
  5. Las ratas invaden los barrios en Málaga: «Son inmunes a los rodenticidas»
  6. Este es el pueblo de Málaga que celebra este fin de semana su Ruta de la Tapa: con más de 20 platos de autor y bebida gratis
  7. Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
  8. Una estadounidense se muda a Málaga para huir del coste de vida de su país y no se cree los precios que encuentra: 'La mejor decisión de mi vida

Transfiere 2026 reunirá en Málaga a los principales agentes de la innovación española

Transfiere 2026 reunirá en Málaga a los principales agentes de la innovación española

El Ayuntamiento bonificará las tasas a los negocios de Pedregalejo durante las obras de remodelación del paseo marítimo

El Ayuntamiento bonificará las tasas a los negocios de Pedregalejo durante las obras de remodelación del paseo marítimo

Día Internacional de la Tartamudez: “No debemos terminar sus frases, saben bien lo que quieren decir”

Día Internacional de la Tartamudez: “No debemos terminar sus frases, saben bien lo que quieren decir”

Polémica en el Pleno de la Diputación: el PSOE se marcha e IU se encierra

Polémica en el Pleno de la Diputación: el PSOE se marcha e IU se encierra

Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z

Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z

La Diputación paga con 4,2 millones las 823 facturas por las danas de 42 municipios de Málaga

La Diputación paga con 4,2 millones las 823 facturas por las danas de 42 municipios de Málaga

Los nacimientos repuntan ligeramente en Málaga, pero las defunciones siguen ganando terreno

Los nacimientos repuntan ligeramente en Málaga, pero las defunciones siguen ganando terreno

Málaga recupera casi 300 viviendas sociales okupadas y convertidas en narcopisos

Málaga recupera casi 300 viviendas sociales okupadas y convertidas en narcopisos
Tracking Pixel Contents