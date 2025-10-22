Unicaja patrocina y acoge las XXII Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo' que reúnen a destacados profesionales

Unicaja vuelve a respaldar y acoger las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Área de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA), que celebran este año su vigesimosegunda edición.

Bajo el lema 'Construyendo justicia, inspirando confianza. Justice & Trust', el encuentro reunirá durante tres días a relevantes expertos del ámbito judicial para debatir sobre temas de máxima actualidad jurídica.

Así lo ha dado a conocer Unicaja en un comunicado, en el que detalla que las ponencias, que se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de octubre a partir de las 17.30 horas en el salón de actos de Unicaja de la avenida Andalucía en Málaga, abordarán cuestiones como la eficiencia procesal, los derechos de los creadores o el derecho de propiedad. Además, se entregarán reconocimientos a los alumnos participantes en la edición de 2024 y el premio Biznaga de Plata.

Entre los ponentes figuran magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de distintas audiencias provinciales, así como catedráticos y profesionales del ámbito jurídico y académico.

La clausura contará con la intervención de la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, y del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El respaldo de Unicaja a estas jornadas se enmarca en el apoyo que la entidad presta a diversas asociaciones y a eventos que se celebran en su ámbito de actuación, como es Málaga y su provincia, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido profesional y social de la región.