Una paciente abofetea y tira del pelo a una médica de un centro de salud en Málaga

Málaga registra una nueva agresión a un facultativo. En esta ocasión, se trata de una médica de familia del centro de salud Alameda Perchel, que el pasado 15 de octubre fue agredida verbal y físicamente por una mujer que exigía que le prescribiera un antibiótico. Este jueves el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha convocado una concentración para mostrar su apoyo a la compañera y denunciar los hechos públicamente.

Según ha relatado Teresa Valle, delegada del SMM y responsable de prevención de riesgos laborales, la profesional estaba atendiendo en su consulta a una mujer, que estaba acompañada de un familiar. La usuaria presionó para que le recetara un antibiótico, pero la médica valoró que no estaba indicado. Ante esta negativa, la paciente “empezó a subir el tono, a amenazarla e insultarla y llegó un momento en el que se abalanzó sobre ella, le tiró del pelo y la abofeteó”.

La médica de familia pulsó el botón antipánico, pero, dado que la consulta está en una segunda planta, cuando llegó el vigilante de seguridad, la agresora había abandonado el centro de salud. El SMM ha informado de que la profesional ha denunciado los hechos a la Policía Nacional.

“Nadie merece tener miedo en su puesto laboral”

No obstante, Valle ha asegurado que la facultativa está “muy afectada” y que tuvo que solicitar un permiso “porque no podía seguir la labor asistencial”. “Nadie merece tener miedo en su puesto laboral. Más aún, cuando la labor de un médico es ayudar a la población”, subraya Valle, que recalca que no hay “absolutamente nada” que justifique una agresión. “Después de vivir eso uno tiene miedo incluso de volver al centro”, añade Valle, que ha sido víctima también de agresiones.

La delegada sindical ha denunciado que las consultas de este centro de salud no dispone de vías de escape y ha recordado que, aunque en este caso, contaba con personal de seguridad, “más de la mitad” de los centros de Atención Primaria de Málaga no disponen del mismo.

Más medidas

Desde el Sindicato Médico de Málaga piden medidas “contundentes y efectivas” y que estas sean presupuestadas para que no se conviertan en papel mojado, como ocurrió con el Plan de Prevención Contra las Agresiones que fue elaborado en 2020 y que está “prácticamente a estrenar”. Asimismo, Valle ha criticado que el Observatorio de Agresiones a los Profesionales Sanitarios de Andalucía todavía no se haya puesto en marcha, aunque ha puntualizado que sus funciones “tampoco solventan nada de lo que está pasando”.

“Las medidas que se estén tomando son absolutamente ineficaces”, ha afirmado la delegada del SMM, que ha reclamado que se implementen sanciones administrativas inmediatas, como ocurre en otras comunidades como Castilla La Mancha, Navarra o Cataluña.

Récord de agresiones

Según el registro de agresiones que lleva a cabo el propio SMM, en lo que va de año se han contabilizado un total de 46 agresiones a facultativos en la provincia de Málaga, frente a las 30 que se registraron en todo 2024. “Estamos batiendo récord dentro de las categorías de sanitarios”, ha lamentado Valle, que ha precisado que el 80% de las agresiones se producen contra mujeres de Atención Primaria, en concreto, entre los 35 y 45 años de edad.

No obstante, la delegada ha advertido que esta cifra es solo la punta del iceberg, ya que el porcentaje de facultativos que denuncian es “ínfimo”. Uno de los motivos, según Valle, es que existe “mucha burocracia” a la hora de comunicar internamente a la empresa (en este caso el Servicio Andaluz de Salud) que se ha sufrido una agresión.

Obstáculos para denunciar

“Hay que parar la consulta y hacer un montón de papeleo interminable solamente para comunicar a la empresa que ha sido agredido”, ha explicado la delegada, que ha recordado que luego la víctima, además, se ve obligada a volver a ver al agresor en el juzgado. “Con el miedo de que te vuelva otra vez a esperar o a tomar represalias”.

“No podemos más”, ha concluido Valle. “No queremos aplausos, no queremos ser reconocidos como héroes. Pedimos respeto y seguridad en el ámbito laboral como cualquier trabajador”, ha añadido. Por su parte, Ana Duarte, secretaria general del SMM, ha remarcado que le parece “inaudito” que los políticos y gestores “no tomen las medidas eficientes y efectivas para acabar con esta lacra social”.

Varias decenas de profesionales se han concentrado este jueves por la mañana durante 15 minutos en la entrada del centro de salud Alameda Perchel de la capital, para mostrar su apoyo a la compañera y denunciar públicamente esta nueva agresión.

La administración autonómica ha condenado también los hechos. “Como no puede ser de otra manera, la Junta de Andalucía manifiesta su más absoluta repulsa por esta y por cualquier agresión que se lleve a cabo contra cualquier profesional de los centros sanitarios”.