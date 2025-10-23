Un antiguo colegio de Capuchinos reabrirá como una sala de estudios tras una gran reforma

Tras un profundo proceso de rehabilitación, el antiguo colegio Louis Pasteur de Capuchinos reabrirá convertido en una gran sala de estudios municipal, gratuita y con capacidad para acoger unos 200 estudiantes y opositores. Este futuro centro de estudios se unirá a la red de espacios que ha ido habilitando progresivamente el Ayuntamiento de Málaga, que cuenta ya con cinco ubicaciones, siendo la más reciente de la inaugurada en la avenida José María Garnica.

Es el proyecto en el que viene trabajando el Ayuntamiento de Málaga desde hace unos años y que hoy ha puesto oficialmente en marcha con la licitación de las obras, con un presupuesto de 1.478.646 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 14 meses. A esto se suma un segundo contrato de dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución por 82.108,33 euros (IVA incluido) y 11 meses de trabajos.

El proyecto, que lidera el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), también contempla la reserva de espacio para acoger el Centro de Educación Permanente ‘Bahía de Capuchinos’, el programa de formación para adultos de la Junta de Andalucía.

Un edificio de 1975

El objeto de la obra de rehabilitación de este edificio del año 1975 es el de la mejora de la eficiencia energética y la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes del inmueble, con una superficie de 1.696 metros cuadrados y cuenta con tres plantas sobre rasante hacia la Alameda de Capuchinos y cinco hacia la calle Unamuno, debido al desnivel entre dichas vías.

Una imagen del interior del colegio Louis Pasteur. / L.O

La nueva distribución interna y organización de los accesos que contempla el proyecto, mejorará la funcionalidad y accesibilidad de los espacios, dándole mayor flexibilidad de usos diferentes e independientes conforme a las necesidades del centro, de modo, que se adaptarán todos los espacios e instalaciones para lograr una accesibilidad funcional, sensorial y cognitiva de todo el conjunto.

"El proyecto mejora la presencia e imagen del edificio, convirtiéndolo en un referente cultural y social dentro del barrio de Capuchinos y de la ciudad, vecino al Campus Universitario del Ejido", se recoge en los pliegos del contrato, consultados por este periódico.

Fondos europeos

La presente actuación va a ser financiada con Fondos Europeos según se establece en la Orden HAC/1072/2024 de 2 de octubre por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de EELL, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027 y de conformidad con el Plan de Actuación Integrado PAI Conecta_Málaga.

El objetivo de esta actuación es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Málaga en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los licitadores interesados en presentar sus ofertas disponen de un plazo de 20 días naturales.