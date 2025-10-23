Tecnología
La compañía malagueña Internal-IA presenta TuCiudad: la inteligencia conversacional que convierte entornos urbanos en servicios inteligentes
Desde el 22 y hasta el 24 de octubre, Internal-IA estará presente en Fibes Sevilla, presentando TuCiudad en el Tourism Innovation Summit
La Opinión
Desde el 22 y hasta el 24 de octubre, Internal-IA estará presente en Fibes Sevilla, presentando TuCiudad en la sexta edición de Tourism Innovation Summit.
La compañía malagueña, con sede el Málaga Tech Park, además de contar con un stand expositor, también realizará una "keynote" titulada “Ciudades que conversan: cómo la IA transforma la relación entre destinos, visitantes y ciudadanos”, que tendrá lugar el miércoles 22 de octubre a las 12:45 h en el Tourism Innovation Theatre, donde presentará TuCiudad, el Asistente ciudadano inteligente por WhatsApp y mostrará casos reales de cómo su tecnología conecta personas, datos y servicios en tiempo real.
Ciudad como servicio: la nueva generación de interacción urbana
TuCiudad es una plataforma de ciudad inteligente conversacional que permite a administraciones, destinos turísticos, eventos y organismos públicos ofrecer información y servicios en tiempo real a ciudadanos y visitantes. Integra agenda urbana, movilidad, incidencias, participación ciudadana, recomendaciones, alertas y atención operativa en un único canal conversacional, accesible, proactivo y humanizado.
El objetivo es evolucionar hacia el modelo de “Ciudad como Servicio” (City-as-a-Service), conectando datos, servicios y contexto mediante inteligencia artificial para ofrecer respuestas personalizadas y una relación más cercana entre ciudadanía y administración.
Impacto probado en grandes eventos y entornos reales
La tecnología de Internal·IA ya ha sido validada en escenarios de alta afluencia y complejidad como Semana Santa, la Feria de Sevilla y la Feria de Málaga, gestionando atención en tiempo real, agenda, recomendaciones y avisos operativos.
En la última Feria de Málaga, la solución superó los 25.000 mensajes en apenas una semana, demostrando su capacidad para escalar, absorber picos de demanda y mejorar la experiencia de residentes y visitantes.
Actualmente, TuCiudad está en fase piloto en Málaga y avanza en conversaciones con distintas capitales y provincias para su despliegue progresivo a nivel nacional.
Innovación con respaldo académico
El proyecto se enmarca en un entorno de colaboración académica con la Universidad de Sevilla, reforzando el compromiso con la innovación tecnológica y la investigación aplicada. Esta alianza permitirá seguir evolucionando la plataforma con nuevas capacidades de análisis, predicción y toma de decisiones asistidas por IA.
Sobre Internal·IA
Internal·IA es una compañía especializada en inteligencia artificial aplicada a ciudades, destinos turísticos, eventos y servicios públicos. Nacida como spin-off de Internalia Group, combina dos décadas de experiencia en transformación digital con tecnologías de IA generativa, asistentes conversacionales y automatización inteligente para ofrecer servicios urbanos y turísticos personalizados en tiempo real.
