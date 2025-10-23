¿Cuántas viviendas okupadas a la venta hay en Málaga? El nuevo mercado al alza

Comprar una vivienda con un okupa dentro se ha convertido en un nuevo negocio al alza. Según datos de Idealista, en el tercer trimestre de 2025 el portal registraba un total de 23.010 viviendas anunciadas como afectadas por un proceso de ocupación, lo que representa el 3% del total de inmuebles en venta en España.

Esta situación también se refleja en Málaga, donde la falta de oferta está impulsando un mercado de pisos okupados a la venta. De hecho, la provincia se encuentra entre las zonas con mayor número de viviendas okupadas disponibles.

En la ciudad de Málaga, 304 viviendas en venta se anuncian como okupadas, lo que supone el 3,4% del total de inmuebles ofertados. A nivel provincial, el número asciende a 1.254 viviendas okupadas, aunque este dato representa solo el 1,8% del total de viviendas en venta.

Cataluña, a la cabeza

Por ciudades, Girona lidera el fenómeno de la venta de viviendas okupadas: el 8,9% de las viviendas en venta en la ciudad se anuncian en esta situación. Le siguen Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%).

También se sitúan por encima de la media nacional Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

En el resto de grandes mercados, el peso de las viviendas okupadas es inferior a la media: Palma (2,5%), Madrid (2,4%), Valencia (2,3%), Alicante (1,9%), San Sebastián (1,7%) y Bilbao (1%).

Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta, mientras que en León apenas suponen el 0,2% de la oferta. Le siguen Salamanca, Guadalajara y Segovia (0,4%), y Pamplona, Lugo y Melilla (0,5%).

Por provincias

En el análisis provincial, Barcelona encabeza la lista con 6.587 viviendas okupadas en venta. Le siguen Madrid (1.542), Murcia (1.395), Alicante (1.265), Málaga (1.254), Sevilla (1.222), Girona (1.101) y Tarragona (1.001), las únicas provincias que superan el millar de unidades.

En el extremo opuesto, Soria cuenta con una sola vivienda okupada en el mercado. Tras ella se sitúan Palencia (15), Teruel (16) y Ávila (19).