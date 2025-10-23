El desafío de la dislexia para la familia Serrano Martín de Málaga: seis de sus ocho hijos están diagnosticados

La familia malagueña Serrano Martín, integrada por María Jesús y sus ocho hijos, es un gran ejemplo de superación contra las dificultades educativas y sociales que implica la dislexia. El suyo es un caso ciertamente extremo, ya que seis de los ocho hijos (con edades actualmente comprendidas entre 13 y 30 años) han sufrido en mayor o menor medida esta dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura y están diagnosticados. Además, una de las niñas vive con una sordera que le supone un 33% de discapacidad. Un enorme desafío vital que, según relata a este periódico la propia María Jesús (que se quedó viuda el pasado año), han logrado afrontar con la ayuda socioeducativa de la Fundación Héroes de Málaga y con el apoyo del programa CaixaProinfancia. Tambien "con fe, fortaleza y mucha unión familiar", añade esta malagueña de 57 años.

De los ocho hijos de María Jesús Martín (Teresa, Miriam, Alfonso, Irene, Miguel Ángel, Karol, Marta e Isabella), cuatro ellos ya están emancipados y han cursado estudios universitarios y de formación profesional, mientras que otros siguen en casa y prosiguen con su formación. La hija mayor estudió Bellas Artes y trabaja en una multinacional; otras dos se dedican al cuidado de niños y personas mayores; y otro es informático. De las que siguen en casa, otra hermana ha terminado un grado superior en Administración de Sistemas Informáticos y quiere hacer ahora un curso de ciberseguridad.

María Jesús, que perdió a su esposo Alfonso en 2024 por enfermedad, se muestra "muy agradecida" tanto a Héroes, a la que acudió por primera vez hace dos décadas (cuando se llamaba Cirhma) como a CaixaProinfancia, que ha ayudado a su familia en varias ocasiones.

La atención que ha recibido esta familia por parte de Héroes y Proinfancia ha sido integral, incluyendo a lo largo de los años refuerzo escolar, atención psicológica, campamentos de verano y ayudas para cubrir necesidades básicas como gafas de vista o uniformes escolares. Sin embargo, según explica la gerente de la Fundación Héroes, Silvia García, ha sido la implicación de los padres y su apuesta constante por la educación de los hijos la que marcaron la diferencia. Esta asociación sigue trabajando con los hermanos más pequeños e incluso los hermanos mayores han sido voluntarios de la entidad.

"Si ayudas, se pueden conseguir cosas. Ellos nos han demostrado que la oportunidad existe y que hay que aprovecharla, progresar y avanzar a pesar de las dificultades", explica García.

María Jesús Martín y sus hijos, con la gerente de la Fundación Héroes, Silvia García. / CaixaProinfancia

La Fundación Héroes, que nació en Málaga en 1999, acompaña a familias en situación de vulnerabilidad, realiza una labor integral desde una perspectiva holística trabajando en los ámbitos educativo, sanitario y social, siempre en red con escuelas, centros de salud y servicios sociales. Héroes es colaboradora del programa CaixaProinfancia, de la Fundación 'la Caixa', que opera con 467 entidades de todo el país y trabaja para promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en contextos desfavorecidos.

La dislexia, un reto educativo aún por resolver

Por su parte, María Jesús destaca a La Opinión de Málaga los problemas a los que se han enfrentado muchos años las familias con hijos con dislexia, como ha sido su caso particular.

"El sistema educativo detecta los casos, pero a veces no se ponen las soluciones necesarias. No es solo dejar más tiempo para hacer un examen o poner enunciados más cortos, porque la dislexia es un campo muy amplio: hay casos de niños que solo cambian letras y otros que tienen aspectos más profundos mentalmente. Muchas veces lo que necesitan es que se les examine de forma diferente, ya que entre lo que piensan y lo que les sale por escrito hay diferencias", comenta.

Entre sus seis hijos con dislexia, de hecho, ha habido casos de diferente severidad. La primera, por ejemplo, sólo tuvo un grado leve mientras que el tercero, que la ha sufrido de forma más intensa, tuvo que repetir cuarto de Primaria. Fue precisamente a él al primero que diagnosticaron en su día, y su caso fue el permitió que afloraran los del resto de hermanos.

"Muchas veces no es tanto gastar el dinero por parte de las administraciones como que el profesional que atienda a los hijos entienda de qué va la diferencia y ver por qué ese niño no progresa lo que debería", apunta la progenitora. En este sentido, y a modo de anédcota, recuerda que algunos de sus hijos han progresado muchísimo precisamente cuando coincidieron con profesores que habían sido disléxicos. Otros dos de sus hijos han tenido grandes problemas con el inglés (uno de ellos repitió por este motivo uno de los cursos de Bachillerato), sin que el motivo fuera las horas de estudio que echaban.

Seis de los hijos de María Jesús Martín, con la camiseta de la Fundación Héroes. / CaixaProinfancia

Pese a las adversidades que han podido vivir, sobre todo a raíz del fallecimiento de su esposo, María Jesús destaca la importancia de la unión familiar. "Siempre hemos sido felices, incluso en los peores momentos", asegura esta madre, que resalta también la importancia para la vida de ella y de sus hijos de la fe católica, que viven en la parroquia de San Patricio de Málaga.

La educación como motor de cambio

CaixaProinfancia señala que las condiciones del entorno, la salud y la organización familiar influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje, de manera que aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos vulnerables tienen mayores dificultades para alcanzar el éxito escolar.

En el último informe de evaluación de CaixaProinfancia, correspondiente al curso 2022-2023, los datos reflejan el impacto positivo del programa, ya que cerca del 90% de los participantes logró promocionar de curso y la tasa de graduación en la ESO alcanzó un destacado 82,4%, con el que se situó un 31,2% por encima de la media nacional de estudiantes del mismo estrato socioeconómico.

En España, uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2024, CaixaProinfancia acompañó a 65.845 niños y niñas y a 41.849 familias en situación de vulnerabilidad. Desde 2007, ha llegado a más de 392.000 menores y 227.000 familias, entre ellas la familia malagueña Serrano Martín, "que se ha convertido en un ejemplo de superación y en la prueba de que, cuando existen redes de apoyo sólidas, la educación y las oportunidades pueden cambiar el destino de quienes más lo necesitan".