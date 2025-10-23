Fiesta del Cine 2025 en Málaga: cuándo y dónde comprar entradas a 3,50 €

La Fiesta del Cine 2025 regresa a Málaga con precios irresistibles para los amantes del séptimo arte. Del 3 al 6 de noviembre, los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera por solo 3,50 euros en los principales cines de la provincia.

La venta anticipada de entradas comenzará el martes 29 de octubre, disponible tanto en las webs oficiales de los cines, plataformas de venta online y taquillas físicas, como en los quioscos situados en los halls de los complejos cinematográficos.

Esta iniciativa nacional, impulsada por la industria cinematográfica española, busca agradecer la fidelidad del público y fomentar el hábito de acudir al cine como una experiencia cultural y social. Desde su primera edición en 2009, la Fiesta del Cine ha reunido a más de 30 millones de espectadores en toda España.

Las películas que no te puedes perder en la Fiesta del Cine 2025

La Fiesta del Cine 2025 llega con una cartelera llena de estrenos y grandes títulos que prometen llenar las salas de Málaga y del resto de España.

Entre las películas imprescindibles destacan Springsteen: Deliver Me From Nowhere, TRON: Ares y Downton Abbey: El gran final, tres producciones muy esperadas por los fans del rock, la ciencia ficción y el drama histórico.

Los estrenos más esperados también incluyen Bala Perdida (Caught Stealing), un intenso thriller criminal dirigido por Darren Aronofsky, y Una batalla tras otra, la nueva cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio e inspirada en hechos reales.

Para los amantes del terror, la saga de Expediente Warren regresa con El último rito, el cierre definitivo de la icónica franquicia creada por James Wan, uno de los grandes atractivos de esta edición.

Cines en Málaga

En Andalucía, más de 30 salas se han sumado a la promoción, y Málaga es una de las provincias con mayor participación.