Lucha contra el cambio climático en Málaga: Así es el 'epicentro verde' de Ardales

En la sencilla inmensidad con la que se reinventa el municipio malagueño de Ardales, y con el rumor estoico del río Turón como vecino y aliado, está germinando un 'epicentro verde' con una vocación muy concreta: la lucha contra uno de los grandes problemas que agita al planeta en pleno siglo XXI. Justo allí, en esta localidad de la comarca del Guadalteba abrazada a la huella de la prehistoria o al Caminito del Rey, la Diputación Provincial de Málaga está impulsando el que será el mayor centro de investigación del cambio climático del sur de España. Además, en sus instalaciones cobrarán vida propia un espacio de cultivo para 260.000 árboles y arbustos, un banco de semillas de plantas autóctonas, un jardín de biodiversidad o un área dedicada a la ecoinnovación, entre otros reclamos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, detalló 'in situ' cómo es el complejo de 25.000 metros cuadrados al que se le está dando forma en el antiguo vivero del ICONA y de la Confederación Hidrográfica del Sur en Ardales: "Estaba sin uso desde hace años y gracias a la cesión del gobierno actual de la Junta de Andalucía vamos a convertirlo en el mayor centro de investigación del cambio climático del sur de España; de hecho, solo hay un proyecto parecido a este en Bilbao, pero con financiación privada”, remarcó Salado.

Francisco Salado, este jueves en la plantación. / L. O.

Trabajos en el recinto

Actualmente, se está adecuando el recinto con trabajos de limpieza, mantenimiento, poda, mejoras paisajísticas, reparación de comunicaciones, acometida e instalación eléctrica, iluminación y proyectos de edificación. Ya se han invertido en estas labores 1,3 millones de euros y se prevén superar los cuatro millones de euros en las diferentes actuaciones planteadas por la Diputación de Málaga para hacerlo realidad.

En el centro de investigación 'Málaga Viva Lab' de Ardales se va a estudiar, entre otras cuestiones, cómo paliar los efectos de la desertificación que provoca el calor, que cada año se prolonga durante más tiempo en la provincia malagueña.

Un operario trabaja en el recinto. / L. O.

Según recalcó Francisco Salado, "esto ya está teniendo consecuencias funestas en nuestros montes, por ejemplo, afectando a los pinos, como alertan los expertos". "De ahí que sea importante estudiar qué especies pueden adaptarse mejor en nuestra provincia al evidente aumento de las temperaturas que padecemos”, añadió Salado durante una visita al espacio, en vísperas del Día Internacional contra el Cambio Climático, acompañado por el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez, entre otros.

Vivero y exposiciones

El presidente de la Diputación de Málaga explicó que este centro contará con el que será el "nuevo gran vivero provincial". De hecho, se extenderá por unos 8.000 metros cuadrados -casi un tercio de la superficie total- y tendrá una capacidad de producción de 2.500 ejemplares arbóreos, 250.000 ejemplares de zona forestal y 5.000 arbustos, "con las especies más adecuadas y eficaces para los parques y montes de la provincia teniendo en cuenta la actual tendencia climática", según precisó Salado.

Visita de las autoridades. / L. O.

Igualmente, habrá una zona expositiva con elementos educativos especializados en distintos conocimientos relacionados con el clima, como la energía, los hábitos saludables, la biodiversidad, los residuos o la movilidad. Además, ejercerá como gran referente un reloj climático situado en el centro de la instalación, que marcará el tiempo que queda para evitar que la temperatura global en el Planeta suba más de 1,5 grados.

Aulas, 'ecogranero' y área experimental

A su vez, se habilitarán aulas formativas y de divulgación, o zonas de ‘coworking’ y de reuniones. Incluso, habrá una zona de ecoinnovación, un ‘ecogranero’, un espacio multifuncional destinado a sala de conferencias, talleres y otros usos para grandes grupos. En definitiva, será un edificio ecosostenible basado en la utilización de materiales de bioconstrucción.

Al mismo tiempo, el área experimental ayudará a conocer cómo se puede dar respuesta a la emergencia climática. Así, se podrá practicar en un ‘agrolab’, con zonas de huertos, donde se desarrollarán técnicas de cultivo que permitan la adaptación de las especies al cambio climático. Además, habrá un banco de semillas de plantas autóctonas, que han demostrado ser las que gozan de una mayor adaptación a este entorno.

Otro de los grandes puntos lo establecerá un jardín de biodiversidad, con flora y fauna silvestre autóctona y un lugar de esparcimiento para los visitantes del futuro espacio educativo. En este 'mundo diferente' habrá, sin ir más lejos, charcas para anfibios, cajas nido para aves y hoteles de insectos.

Infografía que recrea cómo será el centro. / L. O.

Estrategia propia

La Diputación de Málaga cuenta con una estrategia propia para la lucha contra el cambio climático y la ha canalizado a través del proyecto Málaga Viva. Cada año, se diseña un plan de acción específico y este ejercicio se cuenta con un presupuesto de 39,9 millones de euros para el desarrollo de 38 actuaciones y 137 medidas concretas en toda la provincia. Tales iniciativas están encaminadas al ahorro y mejor gestión del consumo de agua; el fomento del uso de la biomasa; actuaciones de reforestación; medidas para promover una movilidad sostenible; y la formación y sensibilización ciudadana.