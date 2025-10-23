Málaga encarga un diagnóstico del tráfico en el polígono El Viso

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Smassa, ha encargado a la consultora Estudio 7 Soluciones que realice un diagnóstico sobre el tráfico y la movilidad en el polígono El Viso, con el objetivo de que "mejore la funcionalidad y operatividad" de la actividad industrial de la zona.

"Todas las empresas allí instaladas generan una movilidad generada y atraída, la cual, hoy en día, presenta dificultades para ser canalizada adecuadamente por la oferta existente (viario para tráfico motorizado, redes de transporte público Bus EMTSAM, otros medios de transporte público colectivo, itinerarios peatonales/bicicleta/VMP, previsión de oferta de estacionamiento, …)", se recoge en los pliegos del contrato consultados por este periódico.

Por ello, el consistorio recalca que es necesario contar con un Estudio de Tráfico, Movilidad, Reordenación y Señalización de la Zonas Industriales que ofrezca un diagnóstico de la situación actual, la operativa actual y futura y que, además, "proponga las infraestructuras necesarias y formas de gestión que garanticen una adecuada funcionalidad de estas zonas, tanto en lo referente a los accesos interurbanos/metropolitanos, como al propio viario urbano".

Informes

Entre los documentos que deberá aportar la consultora se incluyen un estudio de tráfico, un estudio de maniobrabilidad en puntos "críticos" para garantizar la operativa de los vehículos pesados; un estudio de estacionamiento, realizando un inventario de oferta y demanda; también un estudio de itinerarios peatonales, para favorecer la movilidad de trabajadores y visitantes tanto a la entrada como a la salida de los polígonos; un estudio de movilidad en transporte público y otro únicamente para bicicleta; un análisis de la seguridad vial de la zona y un estudio de la distribución urbana de mercancías, incluyendo la carga y la descarga.

El contrato, que ya se ha formalizado, se adjudicó por un importe de 37.386,14 euros (IVA incluido) y tendrá un plazo de cinco meses para redactar el trabajo.