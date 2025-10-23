Sucesos
Un motorista herido en una colisión con un turismo en la MA-20
El joven, de 34 años, ha sido trasladado al Hospital Regional de Málaga
Un motorista ha resultado herido esta tarde en Málaga capital en un accidente de tráfico en el que también se ha visto implicado un turismo. Fuentes de Emergencias 112 han informado de que el siniestro se ha producido sobre las 16.45 horas en el kilómetro 8 de la MA-20, dirección Almería, localizado un poco antes de llegar al túnel Ortega de Prados.
Varias llamadas de particulares han alertado a esa hora de una colisión entre un coche y una moto y que el ocupante de este último vehículo estaba herido. El centro coordinador ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y sanitarios del 061, que han atendido allí mismo a un varón de 34 años y después lo han trasladado al Hospital Regional sin que hasta ahora haya trascendido el alcance de las lesiones.
Al lugar del accidente, justo a la altura de la incorporación a la MA-20 desde Portada Alta, han acudido varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, incluido el furgón de Atestados, cuyos agentes determinarán las causas del siniestro.
